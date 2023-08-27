وزارة الرياضة تصدر قرارًا بحل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

أصدرت وزارة الرياضة السعودية قرارًا رسميًّا يقضي بحل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد آل ثنيان، وتكليف خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية.

وجاء قرار وزارة الرياضة بعد استقالة 4 من أعضاء مجلس إدارة نادي الشباب، على خلفية أزمة رحيل اللاعب حساب تمبكتي إلى نادي الهلال.

كما أعلنت الوزارة أن اللجنة العامة للانتخابات حددت يوم الأحد الـ10 من سبتمبر المقبل موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشباب.