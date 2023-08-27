وزارة الرياضة تصدر قرارًا بحل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي
أصدرت وزارة الرياضة السعودية قرارًا رسميًّا يقضي بحل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد آل ثنيان، وتكليف خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية.
وجاء قرار وزارة الرياضة بعد استقالة 4 من أعضاء مجلس إدارة نادي الشباب، على خلفية أزمة رحيل اللاعب حساب تمبكتي إلى نادي الهلال.
كما أعلنت الوزارة أن اللجنة العامة للانتخابات حددت يوم الأحد الـ10 من سبتمبر المقبل موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشباب.
وكان 4 أعضاء لمجلس إدارة الشباب، وهم: عامر الشهري، سارة التميمي، عبد الله الحمدان، وسعد الجهيمي، قدَّموا استقالاتهم، على خلفية أحداث انتقال الدولي تمبكتي من فريق الشباب الأول لكرة القدم إلى الهلال.
وبات تمبكتي ثامن صفقات الهلال الصيفية بعد كل من الحارس المغربي ياسين بونو والبرازيليين نيمار ومالكوم والسنغالي كاليدو كوليبالي والصربيين سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش والبرتغالي روبن نيفيز.
ودافع تمبكتي عن قميص الفريق الأول للشباب منذ 2018 في مشوار تخللته إعارته إلى الوحدة خلال موسم 2019-2020؛ ولعب مع الشباب 51 مباراة بالمجمل، فيما خاض مع الوحدة 8 مباريات فقط.