"لاعب أحمق".. هجوم غريب من أسطورة الاتحاد على لاعب الأهلي السعودي

وجه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، انتقادًا غريبًا لنجم الأهلي، ألان ماكسيمان، بعد إهداره فرصة هدف محقق في مواجهة "الراقي" والهلال بدوري روشن للمحترفين.

وكان الهلال حقق فوزًا مثيرًا على ضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين المؤجل من دوري روشن.

وجاء انتقاد نور لماكسيمان بسبب إهداره انفراد صريح في مواجهة الهلال كان كفيلًا بتقدم فريقه بالهدف الثاني، مؤكدًا أن إضاعة هذه الفرصة تسببت في عودة الهلال للقاء ثم تحقيق الفوز.