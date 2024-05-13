"لاعب أحمق".. هجوم غريب من أسطورة الاتحاد على لاعب الأهلي السعودي
وجه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، انتقادًا غريبًا لنجم الأهلي، ألان ماكسيمان، بعد إهداره فرصة هدف محقق في مواجهة "الراقي" والهلال بدوري روشن للمحترفين.
وكان الهلال حقق فوزًا مثيرًا على ضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين المؤجل من دوري روشن.
وجاء انتقاد نور لماكسيمان بسبب إهداره انفراد صريح في مواجهة الهلال كان كفيلًا بتقدم فريقه بالهدف الثاني، مؤكدًا أن إضاعة هذه الفرصة تسببت في عودة الهلال للقاء ثم تحقيق الفوز.
وقال محمد نور في تصريحات تلفزيونية: "ماكسيمان أهدر انفرادًا غريبًا أمام ياسين، فهو لاعب أحمق قسمًا بالله!، والنجم الأفضل هذا الموسم بالنسبة لي هو سالم الدوسري ويقدم أداءً خرافيًّا، لاعب أسهم بقوة في نجاحات الهلال".
يذكر أن ماكسيمان تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مواجهة الشباب، مساء السبت، واضطر الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي، إلى استبداله والدفع بسميحان النابت بدلًا منه.
وأثبتت الفحوصات المبدئية التي أجراها اللاعب الفرنسي صاحب الـ27 عامًا، عقب اللقاء، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، حسبما ذكرت صحيفة "الرياضية".
وأشارت إلى أنه تم نقل ماكسيمان، إلى أحد المستشفيات الخاصَّة لإجراء فحوصاتٍ إضافية له، والتأكد تمامًا من نوعية إصابته، لتحديد موقفه من المشاركة في مباريات الأهلي المقبلة.
وفاز الأهلي على نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة، بينما يأتي فريق الشباب في المركز التاسع في الجدول برصيد 41 نقطة.
وشارك ماكسيمان، الذي انتقل إلى الأهلي في يوليو الماضي، قادمًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في 30 مباراة مع الراقي، حيث سجل 4 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة في 29 مباراة بدوري روشن السعودي، كما شارك في مباراة بكأس خادم الحرمين الشريفين.