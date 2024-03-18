إصابة قوية لكهربا في مقلب رامز.. ورسالة نارية لمجدي عبدالغني (فيديو)

تعرض محمود عبدالمعنم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة قوية في ذراعه خلال حلقة اليوم من برنامج "رامز جاب م الآخر".

وأثناء سقوط لاعب الأهلي تعرض في إصابة بذراعه الأيسر.

وخلال فقرة الأسئلة وجه كهربا رسالة نارية لمجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق.

ويتهم كهربا عبدالغني بمساعدة الزمالك في ملف عقده، في وقت ينفي فيه عبدالغني الأمر مؤكدا على أن عقد اللاعب مع الزمالك الذي فسخه من طرف واحد كان سليما.

ودفع كهربا 2 مليون و400 ألف دولار أمركي لصالح الزمالك بعد تغريمه المبلغ من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويستضيف رامز جلال في حلقة اليوم كلا من عبدالله السعيد وكهربا.