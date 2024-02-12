باتريك بامفورد يسجل هدفا بمرفقه ثم يحتفل بطريقة مستفزة (فيديو)

سجل باتريك بامفورد هدفا بطريقة مثيرة للجدل خلال فوز ليدز يونايتد على روثيرهام يونايتد في دوري البطولة الإنجليزية؛ ما ترك ليام ريتشاردسون مدرب الأخير غاضبًا من هدف من "لمسة يد صارخة".

وهز بامفورد الشباك في الدقيقة العاشرة في فوز ليدز يونايتد 3/0، كما سجل كريسينسيو سامرفيل هدفين في الدقيقتين 52 و60.

وكان هناك الكثير من الجدل حول تسديدة بامفورد بعد أن بدا وكأنه يستخدم مرفقه للمساعدة في توجيه الكرة إلى الشباك.

وأرسل الظهير جونيور فيربو كرة عرضية ساهم بامفورد في توجيهها إلى الشباك.