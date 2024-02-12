باتريك بامفورد يسجل هدفا بمرفقه ثم يحتفل بطريقة مستفزة (فيديو)
سجل باتريك بامفورد هدفا بطريقة مثيرة للجدل خلال فوز ليدز يونايتد على روثيرهام يونايتد في دوري البطولة الإنجليزية؛ ما ترك ليام ريتشاردسون مدرب الأخير غاضبًا من هدف من "لمسة يد صارخة".
وهز بامفورد الشباك في الدقيقة العاشرة في فوز ليدز يونايتد 3/0، كما سجل كريسينسيو سامرفيل هدفين في الدقيقتين 52 و60.
وكان هناك الكثير من الجدل حول تسديدة بامفورد بعد أن بدا وكأنه يستخدم مرفقه للمساعدة في توجيه الكرة إلى الشباك.
وأرسل الظهير جونيور فيربو كرة عرضية ساهم بامفورد في توجيهها إلى الشباك.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن الإعادة تظهر بامفورد وهو يستخدم مرفقه لدفع الكرة في المرمى.
واحتفل بامفورد بطريقة مستفزة حيث انطلق بعيدًا واستخدم مرفقه في الاحتفال، وقفز المهاجم الإنجليزي في الهواء، ومد مرفقه بطريقة مماثلة لما حدث في الهدف.
وسلط حساب ليدز الرسمي على منصة "X" الضوء على الموقف ونشر الهدف مع التعليق: "كلهم مهمون!".
وعبر ليام ريتشاردسون مدرب روثيرهام يونايتد عن غضبه وأصر على أن الحكام احتسبوا هدفا من لمسة يد "واضحة".
وقال ريتشاردسون: إنها لمسة يد صارخة، إنه مكان صعب الوصول إليه على أي حال، إذا اتخذت مثل هذه القرارات فأنت ستواجه ذلك".
وأوضح: "كان من المفترض أن يكون قرار الحكم سهلا بإلغاء الهدف".
وأكد: "أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، ولكن بعد ذلك اتخذ الحكم قرارا مهما ضدنا وكان تحديًا صعبًا".
وأضاف مدرب روثيرهام يونايتد: "اعترف باتريك بامفورد بأن الكرة اصطدمت بذراعه".
في أكتوبر الماضي، وصف أحد المعلقين بامفورد بأنه يمارس "الغش"، بعد أن بدا وكأنه "يغطس" في مباراة ليدز يونايتد أمام كوينز بارك رينجرز في حادثة تسببت بطرد الحارس أسمير بيجوفيتش.
وفي تلك المباراة انطلق بامفورد وركض نحو الحارس بيجوفيتش، قبل أن يندفع بيجوفيتش نحو بامفورد؛ ما تسبب بطرد بيجوفيتش.
وبعد ذلك تم وصف بامفورد بـ"الغشاش".