مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي

أتالانتا ومارسيليا

وفي المباراة الأخرى، فشل ليفربول في بلوغ نصف نهائي الدوري الأوربي رغم فوزه مساء الخميس بهدف دون رد في إياب دور الثمانية أمام أتالانتا، الذي ضمن مقعده في المربع الذهبي بالبطولة مستفيدا بفوزه (3-0) في لقاء الذهاب.

ورغم الفوز في لقاء الإياب، لم يتمكن "الريدز" من التغلب على نتائج الخسارة الثقيلة بثلاثية نظيفة على ملعب (آنفيلد"، لينتهي الأمر بأتلانتا في المربع الذهبي بإجمالي المواجهتين "3-1".

ويلعب أتالانتا في نصف النهائي مع مارسليا الذي تغلب بركلات الترجيح على ضيفه بنفيكا اليوم الخميس ليتأهل إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب مارسيليا الخميس 2 مايو، بينما يستضيف أتلانتا مباراة الإياب بعد أسبوع.