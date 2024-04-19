مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي
تأهل روما إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعدما جدد فوزه على مواطنه ميلان بنتيجة 2-1 في إياب ربع النهائي.
وكانت مباراة الذهاب في ميلانو انتهت بفوز ذئاب العاصمة 1-0.
وسيلاقي روما في نصف النهائي باير ليفركوزن المتأهل على حساب وست هام يونايتد بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين.
من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل على ملعب الأوليمبيكو.
بينما سوف يستضيف باير ليفركوزن نظيره روما في موقعة الإياب يوم الخميس الموافق 9 من الشهر ذاته، وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.
أتالانتا ومارسيليا
وفي المباراة الأخرى، فشل ليفربول في بلوغ نصف نهائي الدوري الأوربي رغم فوزه مساء الخميس بهدف دون رد في إياب دور الثمانية أمام أتالانتا، الذي ضمن مقعده في المربع الذهبي بالبطولة مستفيدا بفوزه (3-0) في لقاء الذهاب.
ورغم الفوز في لقاء الإياب، لم يتمكن "الريدز" من التغلب على نتائج الخسارة الثقيلة بثلاثية نظيفة على ملعب (آنفيلد"، لينتهي الأمر بأتلانتا في المربع الذهبي بإجمالي المواجهتين "3-1".
ويلعب أتالانتا في نصف النهائي مع مارسليا الذي تغلب بركلات الترجيح على ضيفه بنفيكا اليوم الخميس ليتأهل إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وتقام مباراة الذهاب على ملعب مارسيليا الخميس 2 مايو، بينما يستضيف أتلانتا مباراة الإياب بعد أسبوع.