عبد الله السعيد يشعل غضب زيزو من إدارة الزمالك
كشفت مصادر أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يشعر بحالة غضب كبيرة من مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.
وشهدت تدريبات الزمالك، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة "زيزو" استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم.
وشارك "زيزو" في الحصة التأهيلية والبدنية، بجانب تدريبات الكرة والتقسيمة الفنية، بعد الاطمئنان على جاهزيته من الناحية الطبية.
ووفقا لمصادر، يرى زيزو أن مجلس إدارة الزمالك مهتم بشكل كبير باللاعبين الجديد الذين انضموا للنادي، منذ أن تم التعاقد معهم.
وحسب المصدر:"زيزو تحدث مع بعض المقربين له حول غضبه من اهتمام مجلس الادارة بعبدالله السعيد بالتحديد الذي يعتقد انه استحوذ على كل التقدر المادي والمعنوي منذ قدومه في يناير الماضي".
ووفقا للمصدر، تأثر زيزو سلبيا من تصرفات مجلس الادارة خلال الفترة الحالية، هو ما قد يؤثر على مفاوضات تجديد عقده لاحقا.