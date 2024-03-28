عبد الله السعيد يشعل غضب زيزو من إدارة الزمالك

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم.

وشارك "زيزو" في الحصة التأهيلية والبدنية، بجانب تدريبات الكرة والتقسيمة الفنية، بعد الاطمئنان على جاهزيته من الناحية الطبية.

ووفقا لمصادر، يرى زيزو أن مجلس إدارة الزمالك مهتم بشكل كبير باللاعبين الجديد الذين انضموا للنادي، منذ أن تم التعاقد معهم.