3 أخطاء كارثية لعلي البليهي أمام العين (فيديو)
تسبب علي البليهي، مدافع نادي الهلال السعودي، بـ 3 أخطاء كارثية لفريقه، أمام العين الإماراتي، خلال مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وتأخر الهلال بثلاثية نظيفة في الشوط الأول أمام العين، خلال مباراة الفريقين على استاد هزاع بن زايد في مدينة أبوظبي.
أول أخطاء البليهي التي أهدت العين هدفه الأول هو تغطية التسلل للنجم سفيان رحيمي، حيث استلم المهاجم المغربي بينية سحرية من زميله، مستغلا كسر البليهي للتسلل، وأحرز الهدف الأول للعين.
الخطأ الثاني، هو تغطيته للتسلل أيضًا، حيث احتسب الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة (37 عاما) ركلة جزاء للعين، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، فبعد عرقلة محمد العويس مهاجم العين، كادت ركلة الجزاء أن تُلغى بسبب وقوع رحيمي في التسلل، ولكن تغطية البليهي منحت العين ركلة الجزاء الثانية.
أما الخطأ الثالث، فهو عرقلة البليهي مهاجم العين داخل منطقة الجزاء، ليقرر الحكم ركلة جزاء ثالثة للعين، يتأخر بها الهلال في مباراة الذهاب.