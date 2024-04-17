3 أخطاء كارثية لعلي البليهي أمام العين (فيديو)

وتأخر الهلال بثلاثية نظيفة في الشوط الأول أمام العين، خلال مباراة الفريقين على استاد هزاع بن زايد في مدينة أبوظبي.

أول أخطاء البليهي التي أهدت العين هدفه الأول هو تغطية التسلل للنجم سفيان رحيمي، حيث استلم المهاجم المغربي بينية سحرية من زميله، مستغلا كسر البليهي للتسلل، وأحرز الهدف الأول للعين.