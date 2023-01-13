بسبب التحكيم وقرارات اتحاد الكرة: بيراميدز يهدد بسحب استثماراته من الكرة المصرية
هدد مالك نادي بيراميدز بسحب استثماراته وأنشطته من الكرة المصرية، معربًا عن غضبه الشديد مما يتعرض له النادي في الفترة الحالية من جانب اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المصرية المحترفة.
وأعلن نادي بيراميدز أنه بصدد اتخذا قرارات حاسمة فيما يخص مواصلة الاستثمار في النادي من عدمه، مؤكدًا أنه "لا يمكن الاستمرار في مثل هذه الظروف غير المناسبة للإبداع أو التقدم في كرة القدم".
وأصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا سرد فيه ما يتعرض له من "عراقيل" في مسابقة الدوري الممتاز خاصة بعد مباراة فيوتشر الأخيرة.
وتعادل بيراميدز مع مضيفه فيوتشر بنتيجة 1-1 على إستاد "السلام" يوم الأربعاء الماضي في الجولة 13 من الدوري المصري.
وجاء في البيان الصادر عن النادي: "يؤكد مالك نادي بيراميدز، استياءه الشديد مما يتعرض له النادي خلال الفترة الماضية، سواء من جانب اتحاد كرة القدم، أو رابطة الأندية المصرية المحترفة والقرارات التي تصدر في حق النادي وتؤثر عليه في مشواره نحو المنافسة".
وسرد البيان مجموعة من القرارات اعتبرها ظالمة، ويتعلق جانب كبير منها بلعب الفريق عدة مباريات في وقت الظهيرة، وتغيير توقيت بعض المباريات، على نحو قال إنه مضر من الناحية الفنية والتسويقية.
وطالب البيان القائمين على إدارة كرة القدم المصرية، التدخل الفوري لإيقاف مسلسل الظلم الفادح الذي يتعرض له بيراميدز، والذي "كانت آخر حلقاته الواضحة تماما ما تعرض له الفريق خلال لقاء فيوتشر".
ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، متخلفا بفارق نقطتين عن الزمالك، صاحب المركز الثالث، و7 نقاط عن الأهلي، صاحب الصدارة.