بسبب التحكيم وقرارات اتحاد الكرة: بيراميدز يهدد بسحب استثماراته من الكرة المصرية

هدد مالك نادي بيراميدز بسحب استثماراته وأنشطته من الكرة المصرية، معربًا عن غضبه الشديد مما يتعرض له النادي في الفترة الحالية من جانب اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المصرية المحترفة.

وأعلن نادي بيراميدز أنه بصدد اتخذا قرارات حاسمة فيما يخص مواصلة الاستثمار في النادي من عدمه، مؤكدًا أنه "لا يمكن الاستمرار في مثل هذه الظروف غير المناسبة للإبداع أو التقدم في كرة القدم".

وأصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا سرد فيه ما يتعرض له من "عراقيل" في مسابقة الدوري الممتاز خاصة بعد مباراة فيوتشر الأخيرة.

وتعادل بيراميدز مع مضيفه فيوتشر بنتيجة 1-1 على إستاد "السلام" يوم الأربعاء الماضي في الجولة 13 من الدوري المصري.