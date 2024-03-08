ميسي ينجو من إصابة مروعة (فيديو)

نجا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من إصابة مروعة خلال مباراة فريقه إنتر ميامي مع ناشفيل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال الكونكاكاف.

وقدم ميسي شوطا أول هادئا، وسجل هدفا رائعا في الدقيقة 52 بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.

لكن في الدقيقة 77، كادت الأمور أن تسوء بشكل فادح، حيث حاول لوكاس ماكنوتون مدافع ناشفيل التعامل مع الكرة أمام ميسي لكنه داس بشكل قوي الساق اليسرى للنجم الأرجنتيني.

وبدا أن الاصطدام خطير للغاية بالنسبة لميسي، الذي تجنب بطريقة أو بأخرى إصابة مروعة، لكنه تلقى العلاج وعاد إلى أرض الملعب وأكمل المباراة.