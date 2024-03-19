لامين يامال يهدد ريال مدريد

وتحسن أداء ومستوى لاعبي برشلونة، بعد فترة من الأداء السيئ تسببت في إعلان تشافي رحيله بشكل رسمي عن قيادة "البلوغرانا" مع نهاية الموسم الحالي.

وتغلب برشلونة 3- صفر على مضيفه أتلتيكو مدريد بأهداف جواو فيلكس، وروبرت ليفاندوفسكي، وفيرمين لوبيز، ليتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وفي حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية تحدث لامين يامال عن صراع برشلونة مع ريال مدريد على لقب الدوري وقال: "هل ريال مدريد قوي لا يستسلم على الإطلاق؟ سنكون جاهزين إذا تعثروا".

وأضاف في رسالة تحذيرية: "فليعلموا أننا هناك لتقليص فارق النقاط بيننا وبينهم".

واختتم: "نحن جاهزون للصراع والمنافسة على الدوري".