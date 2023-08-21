ديوكوفيتش يمزق قميصه بعد تتويجه بلقب بطولة سينسناتي للتنس (فيديو)

ووصل اللاعبان إلى شوط فاصل آخر تفوق فيه ديوكوفيتش حين سدد منافسه البالغ من العمر 20 عاما ضربة أمامية خارج الملعب.

وهذا اللقب الـ 95 في مسيرة ديوكوفيتش والـ 39 له ببطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة.

وكانت هذه أول بطولة لديوكوفيتش على الأراضي الأمريكية خلال عامين بعد منعه من دخول البلاد لعدم تطعيمه ضد كوفيد-19.

وسيتطلع لتحقيق لقبه الـ24 بالبطولات الأربع الكبرى في منافسات أمريكا المفتوحة التي تنطلق يوم 28 أغسطس الجاري وتستمر حتى العاشر من سبتمبر.