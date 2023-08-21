ديوكوفيتش يمزق قميصه بعد تتويجه بلقب بطولة سينسناتي للتنس (فيديو)
احتفل نوفاك ديوكوفيتش بطريقة هستيرية بعد الفوز على المصنف الأول عالميا كارلوس ألكاراز 5-7 و7-6 و7-6 ليتوج بلقب بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس، بعد مواجهة مثيرة.
وأسقط ديوكوفيتش نفسه على أرض الملعب ومزق قميصه احتفالا بالفوز بعد مباراة استغرقت نحو 4 ساعات، وثأر لخسارته أمام منافسه الإسباني في نهائي ويمبلدون الشهر الماضي.
وقال ديوكوفيتش عقب تتويجه بلقبه الثالث في سينسناتي، في تصريحات أبرزتها "رويترز": "يوجد الكثير لأقوله ولكن لدي القليل من الطاقة".
وأضاف: "كانت مباراة متقلبة وبالتأكيد واحدة من أصعب وأكثر المواجهات إثارة بالنسبة لي في أي بطولة".
"أشعر بأنه نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، وربما أكبر من ذلك بكل صدق".
وفي الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية أنقذ ديوكوفيتش نقطة حسم البطولة لينقل المواجهة إلى مجموعة فاصلة بعد تبادل ناجح خلال 25 ضربة.
وخلال الاستراحة قبل المجموعة الثالثة عبر ألكاراز عن غضبه بتوجيه ضربات لصندوق مياه بالقرب من مقعده، واحتاج لعلاج لربط إصبعه.
وفي المجموعة الحاسمة كسر ديوكوفيتش الإرسال في الفرصة الخامسة ليتقدم 4-3.
واستمرت الإثارة حين أضاع ديوكوفيتش نقطتين لحسم اللقب أثناء تقدمه 5-3.
ووصل اللاعبان إلى شوط فاصل آخر تفوق فيه ديوكوفيتش حين سدد منافسه البالغ من العمر 20 عاما ضربة أمامية خارج الملعب.
وهذا اللقب الـ 95 في مسيرة ديوكوفيتش والـ 39 له ببطولات الأساتذة من فئة ألف نقطة.
وكانت هذه أول بطولة لديوكوفيتش على الأراضي الأمريكية خلال عامين بعد منعه من دخول البلاد لعدم تطعيمه ضد كوفيد-19.
وسيتطلع لتحقيق لقبه الـ24 بالبطولات الأربع الكبرى في منافسات أمريكا المفتوحة التي تنطلق يوم 28 أغسطس الجاري وتستمر حتى العاشر من سبتمبر.