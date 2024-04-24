إقصاء رئيس اتحاد الكرة التونسي بالنيابة من الترشح لانتخابات الرئاسة

أعلنت اللجنة المستقلة لانتخابات الجمعية العمومية للاتحاد التونسي لكرة القدم، الأربعاء، إسقاط القائمة التي تقدم بها واصف جليل الرئيس المؤقت الحالي للاتحاد ونائب الرئيس السابق؛ لوجود إخلالات قانونية تشوب ملف أحد أعضاء تلك القائمة.

وتقدم 4 مرشحين للتنافس على رئاسة اتحاد كرة القدم في تونس، وهم: واصف جليل نائب الرئيس السابق، ووديع الجريء، وجلال تقية، وزياد التلمساني، على أن يتم التصويت على إحدى القوائم خلال أشغال الجمعية العمومية التي ستنعقد يوم 11 مايو المقبل.

وتولى واصف جليل رئاسة اتحاد كرة القدم بشكل مؤقت في أكتوبر الماضي، عقب سجن رئيس الاتحاد وديع الجريء؛ لتورطه في قضايا فساد مالي.

وقدم واصف جليل، الجمعة الماضية، قائمة تضم 12 مسؤولا للمنافسة على رئاسة الاتحاد لولاية جديدة، تبدأ في مايو 2024 وتنتهي في مايو 2028، لكن وجود إخلالات بشأن العضو رضا السلامي انتهى بسقوطها وإلغاء ترشحها مبدئيا، بانتظار الحسم نهائيا فيها بعد دراسة الطعن الذي يُنتظر أن يقدمه واصف جليل.

وقالت لجنة الانتخابات التي يُنتظر أن تشرف على عملية الاقتراع، وإعلان النتائج يوم 11 مايو المقبل، إن إسقاط قائمة واصف جليل جاء بناءً على أن رضا السلامي، العضو المرشح ضمن القائمة، يشغل في الوقت الراهن عضوية لجنة الاستئناف في الاتحاد التونسي لكرة القدم، وهي لجنة مستقلة وليست لجنة تنضوي تحت إشراف الاتحاد؛ ما يتعارض مع القانون الأساسي للاتحاد، وفق اللجنة المستقلة للانتخابات.

يشار إلى أن اللجنة المستقلة قررت في المقابل قبول قائمتي جلال تقية؛ وهو نائب رئيس سابق لاتحاد الكرة التونسي، وزياد التلمساني وهو لاعب دولي سابق، فيما سيكون أمام قائمة واصف جليل مجال للطعن في قرار إسقاطها في أجل أقصاه الخميس.