تيباس يدافع عن إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية

قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إن قرار إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية كان مفيدًا للكرة الإسبانية.

وأكد تيباس أنه سيكون هناك المزيد من التعاون بين اتحادي كرة القدم في البلدين.

ووافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على عقد مدته 3 سنوات بقيمة قدرت بنحو 120 مليون يورو (130.74 مليون دولار) مع هيئة الرياضة السعودية، العام 2019، يقضي بزيادة عدد فرق كأس السوبر الإسبانية واستضافة البطولة في السعودية.

وقال تيباس إن ذلك ساعد في تنمية كرة القدم الإسبانية، وقال لصحيفة "أراب نيوز": "في البداية كان هناك بعض الانتقادات، ولكن، الآن، تم استيعابها بشكل مثالي، وأعتقد أنها كانت خطوة جيدة جدًا لكرة القدم الإسبانية".