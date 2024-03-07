تيباس يدافع عن إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية
قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إن قرار إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية كان مفيدًا للكرة الإسبانية.
وأكد تيباس أنه سيكون هناك المزيد من التعاون بين اتحادي كرة القدم في البلدين.
ووافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على عقد مدته 3 سنوات بقيمة قدرت بنحو 120 مليون يورو (130.74 مليون دولار) مع هيئة الرياضة السعودية، العام 2019، يقضي بزيادة عدد فرق كأس السوبر الإسبانية واستضافة البطولة في السعودية.
وقال تيباس إن ذلك ساعد في تنمية كرة القدم الإسبانية، وقال لصحيفة "أراب نيوز": "في البداية كان هناك بعض الانتقادات، ولكن، الآن، تم استيعابها بشكل مثالي، وأعتقد أنها كانت خطوة جيدة جدًا لكرة القدم الإسبانية".
وأضاف: "لقد انتقلت منافسة بهذا المستوى إلى السعودية، وهي دولة لديها رغبة رائعة في النمو على مستوى كرة القدم".
وقال تيباس إنه من الأفضل كثيرًا أن تتوجه البطولة إلى منطقة تسعى للتطور والنمو، وأكد أن هذا التعاون بين اتحادي البلدين سيساهم بتطوير مهارات ومواهب الجيل القادم.
ونال ريال مدريد لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر بفوزه 4/1 على برشلونة في الرياض في يناير الماضي.