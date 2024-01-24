إقالة هيوتون مدرب غانا بعد الخروج من أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان رسمي، إقالة كريس هيوتون من تدريب المنتخب الوطني، بعد خروجه المبكر من كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

واحتلت غانا المركز الثالث في المجموعة الثانية، بعد تعادلها 2-2 مع موزامبيق يوم الإثنين الماضي.

وتبخرت آمالها في التأهل إلى دور الـ16 بصفتها واحدا من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، بعد نتائج المنتخبات الأخرى في المجموعتين الثالثة والرابعة.