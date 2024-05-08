وفاة طفل هندي بعد إصابته بالكرة أثناء مباراة للكريكت (فيديو)

توفي صبي هندي في الحادية عشرة من العمر بعد حادث غريب خلال ممارسته رياضة الكريكت، اللعبة الشعبية الأولى في البلاد وفق ما أعلنته تقارير إخبارية إنجليزية نقلا عن مصادر طبية في الهند.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشرطة بدأت التحقيق في وفاة الطفل "شوريا كاليداس خاندفي"، الذي يبلغ من العمر 11 سنة، وذلك بعد إصابة بكرة كريكت تعرض لها في إحدى المباريات بينما كان يمارس لعبته المفضلة.

وكان شوريا، بصدد لعب الكريكت مع بعض أصدقائه، بعد نحو شهر من مغادرته أكاديمية جاجاد جورو الرياضية في بيون المدينة الهندية، عندما أصابته الكرة بكل قوة في فخذه قبل أن يسقط أرضا، ثم يقف قليلا قبل أن ينهار مرة أخرى بعد لحظات.