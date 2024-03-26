تصفيات كأس آسيا: منتخب فلسطين ينعش آمال التأهل بالفوز على بنغلاديش
أنعش منتخب فلسطين آماله في التأهل للدور الثالث بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بعد فوزه على مضيفه منتخب بنغلاديش بهدف نظيف.
وحقق منتخب فلسطين فوزاً ثميناً ومستحقًّا بهدف على مضيفه منتخب بنغلاديش، في الجولة الرابعة في المجموعة التاسعة للتصفيات المشتركة.
ويدين المنتخب الفلسطيني بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه ميلاد تيرمانيني، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب باشوندارا كينجز في العاصمة البنغالية دكا.
كما بات على مشارف الصعود لنهائيات أمم آسيا 2027، في المملكة العربية السعودية.
وارتفع رصيد منتخب فلسطين إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط خلف المنتخب الأسترالي (المتصدر)، الذي ضمن تأهله للدور الثالث بالتصفيات وكذلك صعوده لنهائيات أمم آسيا، بفضل انتصاره الكبير 5 / صفر على منتخب لبنان.
ويكفي منتخب فلسطين التعادل مع ضيفه لبنان في مباراتهما بالجولة المقبلة للمجموعة، التي تقام يونيو القادم، لحسم صعوده رسميًّا.
في المقابل، يقبع منتخب بنجلاديش في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة، بفارق نقطة خلف منتخب لبنان، صاحب المركز الثالث حاليًّا.
وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة التاسعة في السادس من يونيو حزيران، فيلتقي منتخب فلسطين مع لبنان، وبنغلاديش مع أستراليا.
ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في تسع مجموعات بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية للمرحلة الثالثة، والتي ستحدد المتأهلين عن القارة إلى كأس العالم 2026.
وفي المرحلة الثالثة يتم تقسيم 18 منتخبا على ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، ذهاب وإياب.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.