NBA.. دانجيلو راسل يقود لوس أنجليس ليكرز للفوز على ميلووكي باكس
أحرز دانجيلو راسل 44 نقطة وهو أعلى معدل له في الموسم، وقدم تسع تمريرات حاسمة، ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز 123/122 على ميلووكي باكس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأضاف أنطوني ديفيز 22 نقطة للوس أنجليس ليكرز، وسيطر على 13 كرة مرتدة، وأحرز زميله أوستن ريفز 18 نقطة.
وعادل راسل أعلى معدل له خلال مسيرته بتسجيله تسع رميات ثلاثية من 12 محاولة.
وخاض لوس أنجليس ليكرز المباراة دون نجمه ليبرون جيمس، الذي تفاقمت إصابته في الكاحل خلال الخسارة أمام سكرامنتو كينغز، يوم الأربعاء الماضي.
وأحرز يانيس أنتيتوكومبو لاعب ميلووكي باكس 34 نقطة، وسيطر على 14 كرة مرتدة، وقدم 12 تمريرة حاسمة، وهي ثامن ثلاثية من الأرقام المزدوجة له في الموسم الحالي.
لكن ميلووكي باكس خسر للمرة الثانية على التوالي بعد مسيرة انتصارات استمرت ست مباريات متتالية.
وفي مواجهة أخرى، أنهى واشنطن ويزاردز مسيرة خسائر طويلة استمرت في 16 مباراة متتالية، بالفوز 112/100 على ضيفه تشارلوت هورنتس، بفضل 28 نقطة من لاعبه كايل كوزما، و18 نقطة من ديني أفديغا أحرزها جميعا في الربع الأخير.
وتقدم واشنطن ويزاردز 76/68 قبل الربع الأخير، ومنح جمهوره مزيدا من السعادة عندما أحرز 44 نقطة في هذه الفترة؛ أي أكثر من ضعف نقاطه في الربع الثالث، ليحقق أول انتصار منذ فوزه في 29 يناير في ملعب سان أنطونيو سبيرز.
والانتصار السابق لواشنطن ويزاردز على ملعبه كان في 29 ديسمبر أمام بروكلين نتس.
وأحرز مايلز بريدجيس أكبر حصيلة من النقاط لهورنتس، وهي 32 نقطة، كما سيطر على 12 كرة مرتدة، لكن فريقه خسر للمرة السادسة على التوالي.
وفي مباريات أخرى، فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر 107/100 على ضيفه ميامي هيت، وفاز هيوستون روكتس 123/107، خارج ملعبه، على بورتلاند تريل بليزرز. وفاز نيويورك نيكس على ضيفه أورلاندو ماجيك 98/74.