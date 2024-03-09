NBA.. دانجيلو راسل يقود لوس أنجليس ليكرز للفوز على ميلووكي باكس

أحرز دانجيلو راسل 44 نقطة وهو أعلى معدل له في الموسم، وقدم تسع تمريرات حاسمة، ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز 123/122 على ميلووكي باكس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف أنطوني ديفيز 22 نقطة للوس أنجليس ليكرز، وسيطر على 13 كرة مرتدة، وأحرز زميله أوستن ريفز 18 نقطة.

وعادل راسل أعلى معدل له خلال مسيرته بتسجيله تسع رميات ثلاثية من 12 محاولة.

وخاض لوس أنجليس ليكرز المباراة دون نجمه ليبرون جيمس، الذي تفاقمت إصابته في الكاحل خلال الخسارة أمام سكرامنتو كينغز، يوم الأربعاء الماضي.

وأحرز يانيس أنتيتوكومبو لاعب ميلووكي باكس 34 نقطة، وسيطر على 14 كرة مرتدة، وقدم 12 تمريرة حاسمة، وهي ثامن ثلاثية من الأرقام المزدوجة له في الموسم الحالي.