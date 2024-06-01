ساحر يحمي شباك الهلال

إشادة مستحقة

قد يرى بعضهم أن الإشادة على هذا النحو في ياسين بونو قد تكون زائدة عن الحد، لكن على النقيض فالنجم المغربي يستحق ما هو أكثر من ذلك.

بونو جاء من إشبيلية في الصيف الماضي وهو يتلقى الكثير من الانتقادات لجاهزية العديد من الحراس في الهلال، لكنه أخرس الجميع وأوضح سر قدومه من النادي الأندلسي إلى الدوري السعودي.

وجود بونو في مواجهة الليلة كان مفصليًا في نتيجة المباراة، انزع بونو من مكانه وستجد أن النصر قد حقق الفوز في الوقت الأصلي من عمر المباراة.

صحيح أنه لم يتصد مثلًا لكرة النجم السنغالي ساديو ماني في بداية اللقاء، والتي أهدرها بشكل غريب، لكن توقيت خروجه وطريقة تضخيم جسده تسببا بشكل مباشر في فشل لاعب ليفربول السابق في التسجيل بمرماه.

لاحقًا وفي الشوط نفسه تصدى لفرصة هدف محقق من كريستيانو رونالدو ومن كرة شبه انفراد وجد فيه البرتغالي نفسه أمام المغربي دون رقابة.

كل تلك اللقطات وأكثر تجعل المقدمة المليئة بالإشادة في حق بونو هي أقل شيء ممكن يحصل عليه بعد تلك المستويات التي قدمها.

ليس رأينا

ياسين بونو تم تكريمه بعد المباراة على أنه أفضل لاعب في اللقاء، وبالتبعية هناك إجماع على مدى تأثيره في سير المواجهة.

فوز حارس المرمى بجائزة أفضل لاعب في المباراة يظهر للجميع مدى تأثيره في سير أحداثها، وفي قدرته على إحداث تغييرات في مجريات اللقاء لمجرد وجوده من عدمه.