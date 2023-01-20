"شيء مذهل".. ماذا قال أميتاب باتشان عن ظهوره في مباراة كأس موسم الرياض؟

حل أسطورة السينما الهندية أميتاب باتشان ضيفا على مباراة كأس موسم الرياض بين باريس سان جيرمان وفريق ضم نجوم النصر والهلال في ختام موسم الرياض الليلة الماضية، وذلك في مفاجأة كبيرة للجماهير السعودية التي تابعت المباراة عبر الشاشات.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفين في الشوط الأول من مباراة ودية جمعت بين فريق موسم الرياض وباريس سان جيرمان وحسمها بطل فرنسا 5-4 في إستاد الملك فهد في الرياض يوم الخميس في الظهور الأول للنجم البرتغالي بعد انتقاله للنصر السعودي.