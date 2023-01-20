"شيء مذهل".. ماذا قال أميتاب باتشان عن ظهوره في مباراة كأس موسم الرياض؟
حل أسطورة السينما الهندية أميتاب باتشان ضيفا على مباراة كأس موسم الرياض بين باريس سان جيرمان وفريق ضم نجوم النصر والهلال في ختام موسم الرياض الليلة الماضية، وذلك في مفاجأة كبيرة للجماهير السعودية التي تابعت المباراة عبر الشاشات.
وأحرز كريستيانو رونالدو هدفين في الشوط الأول من مباراة ودية جمعت بين فريق موسم الرياض وباريس سان جيرمان وحسمها بطل فرنسا 5-4 في إستاد الملك فهد في الرياض يوم الخميس في الظهور الأول للنجم البرتغالي بعد انتقاله للنصر السعودي.
ودخل باتشان إلى إستاد الملك فهد ويده في يد تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وفي الناحية أخرى القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.
وقال الأسطورة الهندي عبر حسابه على "تويتر" عقب مشاهدة المباراة من الملعب: "ليلة في الرياض.. يا لها من ليلة، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار يلعبون معًا.. وتمت دعوتك للنزول إلى الملعب لافتتاح المباراة.. باريس سان جيرمان ضد موسم الرياض ..شيء مذهل!!!".
وتقدم ميسي لباريس سان جيرمان بعد ثلاث دقائق من البداية بعد تمريرة رائعة من زميله نيمار قبل أن يدرك رونالدو التعادل في الدقيقة 34.
وسجل القائد ماركينيوس الهدف الثاني لباريس سان جيرمان قبل أن يعود رونالدو ويسجل التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما ردت ضربة رأس حولها نحو مرمى الحارس محمد العويس ارتدت من القائم ليتابعها في الشباك.
وفي الشوط الثاني سجل سيرجيو راموس الهدف الثالث لباريس سان جيرمان ثم أدرك الكوري الجنوبي جانغ هيون سوو التعادل 3-3، قبل أن يسجل سان جيرمان هدفين متتالين عبر مبابي من ركلة جزاء ثم أضاف هوغو إيكيتيكي الهدف الخامس من وضع انفراد في الدقيقة 78.
وقلص البرازيلي آندرسون تاليسكا مهاجم النصر وفريق موسم الرياض الفارق إلى هدف واحد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة.
وحصد رونالدو جائزة أفضل لاعب في المباراة قبل أن يبدأ مسيرته الرسمية مع النصر يوم الأحد المقبل أمام الاتفاق في دوري روشن للمحترفين.