منتخب فلسطين يحلم بإنجاز تاريخي في كأس آسيا

ويحلم منتخب فلسطين بتحقيق فوزه الأول في مشاركته الثالثة في كأس آسيا، إذ لم يسبق له أن حقق أي فوز في 7 مباريات في البطولة.

وفي نسخة 2015 في أول مشاركة للفدائي في كأس آسيا خسر من اليابان والأردن والعراق، وأنهى البطولة بتسجيل هدف واحد وكان على الأردن.

وفي 2019 تعادل منتخب فلسطين سلبيًّا مع كل من سوريا والأردن، وخسر 0/3 من أستراليا ولم يسجل أي هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

وأمام منتخب فلسطين، الذي يدربه التونسي مكرم دبوب، فرصة تحقيق فوزه الأول في كأس آسيا اليوم الخميس أمام الإمارات، وأمام هونغ كونغ يوم الثلاثاء.

ويشارك في كأس آسيا 24 منتخبًا وزعت على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون هناك فرصة لأربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست للتأهل والانضمام إلى المنتخبات الـ 16 المتأهلة.