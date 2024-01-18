منتخب فلسطين يحلم بإنجاز تاريخي في كأس آسيا
يحلم المنتخب الفلسطيني بتحقيق إنجاز تاريخي في مشاركته الثالثة في كأس آسيا، في النسخة التي تستضيفها قطر.
ويشارك منتخب فلسطين في المجموعة الثالثة إلى جانب الإمارات وإيران وهونغ كونغ.
وخسر منتخب فلسطين 1/4 أمام إيران في الجولة الأولى وباتت مهمته في التأهل إلى دور الـ16 معقدة جدًّا، إذ سيلعب مع الإمارات وهونغ كونغ.
وسبق أن شارك منتخب فلسطين في نسختي 2015 و2019 من كأس آسيا وودع في المرتين من الدور الأول.
ويحلم منتخب فلسطين بتحقيق فوزه الأول في مشاركته الثالثة في كأس آسيا، إذ لم يسبق له أن حقق أي فوز في 7 مباريات في البطولة.
وفي نسخة 2015 في أول مشاركة للفدائي في كأس آسيا خسر من اليابان والأردن والعراق، وأنهى البطولة بتسجيل هدف واحد وكان على الأردن.
وفي 2019 تعادل منتخب فلسطين سلبيًّا مع كل من سوريا والأردن، وخسر 0/3 من أستراليا ولم يسجل أي هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.
وأمام منتخب فلسطين، الذي يدربه التونسي مكرم دبوب، فرصة تحقيق فوزه الأول في كأس آسيا اليوم الخميس أمام الإمارات، وأمام هونغ كونغ يوم الثلاثاء.
ويشارك في كأس آسيا 24 منتخبًا وزعت على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون هناك فرصة لأربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست للتأهل والانضمام إلى المنتخبات الـ 16 المتأهلة.