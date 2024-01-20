بعد إيقافه 8 أشهر.. توني يسجل إثر عودته للعب مع برنتفورد (فيديو)
احتاج إيفان توني مهاجم برنتفورد إلى 19 دقيقة فقط ليسجل هدفا في عودته للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إيقافه لمدة ثمانية أشهر بسبب مخالفات المراهنة، اليوم السبت.
وافتتح الدولي الإنجليزي البالغ عمره 27 عاما أهدافه عبر ركلة حرة متقنة أرسلها إلى جوار الحائط البشري ليدرك التعادل 1-1 لبرنتفورد مع ضيفه نوتنغهام فورست.
وفاجأ فورست جماهير أصحاب الأرض بهدف مبكر عبر دانيلو في الدقيقة الثالثة.
وحُرم توني، هداف برنتفورد الموسم الماضي برصيد 20 هدفا في 30 مباراة بالدوري، من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم في يوليو الماضي؛ بسبب 232 انتهاكا لقواعد المراهنة.
وتسلم شارة قيادة الفريق في غياب القائد الأساسي كريستيان نورغارد للإصابة.
وخاض المهاجم الإنجليزي أول مباراة رسمية له منذ 259 يوما.