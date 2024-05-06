حدث نادر في مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن حدث نادر في مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في وقت لاحق من اليوم الاثنين، لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقالت رابطة الدوري الإنجليزي إن الحكم غاريد غيليت سيرتدي كاميرا للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد، في إطار تصوير برنامج ترويجي لحكام المباريات.
وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، العام الماضي، أنه سيجري تجربة استخدام كاميرات على الحكام في دوريات الهواة في إنجلترا، في محاولة للتأكد مما إذا كانت التكنولوجيا يمكن أن تساعد في "تحسين سلوك المشاركين واحترامهم للحكام".
كما استخدم الدوري الألماني "كاميرا الحكم" للمرة الأولى خلال التعادل 2/2 بين آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورغ، في فبراير الماضي.
وقالت الرابطة في بيان: "سيتمكن المشجعون من مشاهدة اللقطات في وقت لاحق من العام كجزء من برنامج تنتجه شركة خاصة بالدوري، يهدف إلى تعزيز فهم وتقدير أساليب الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأضافت: "تتكون التقنية من جهاز مثبت على الرأس ومدمج في نظام اتصالات الحكم المعتاد".
وتابعت: "تمت الموافقة من جانب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم والدوري الإنجليزي ولجنة الحكام وكلا الناديين على استخدام التقنية لمرة واحدة لأغراض تعليمية. نود أن نشكر كريستال بالاس ومانشستر يونايتد على دعمهما لهذا المشروع".