إدين تيرزيتش.. من المدرجات إلى قيادة دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا

سلطت صحيفة "آس" الضوء على مسيرة إيدن ترزيتش، مدرب بروسيا دورتموند، الذي قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء.

وأظهر دورتموند رباطة جأش كبيرة ليبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة والأولى منذ 2013 بعد أن قاد ماتس هوملز فريقه للفوز 1-صفر إيابا.

وتوجه ترزيتش إلى جماهير دورتموند عقب المباراة ليقدم لها الشكر بعد أن فشل الموسم الماضي في الفوز بلقب الدوري الألماني بعد تعثره في اليوم الأخير.

وسيلتقي دورتموند في النهائي مع الفائز من مواجهة ريال مدريد البطل 14 مرة وبايرن ميونخ.