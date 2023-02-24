لاعبو فولاذ يشتبكون مع علي البليهي بعد تأهل الهلال لنصف نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

وسجل المالي موسى ماريغا هدفا في الدقيقة 87 ليقود الهلال السعودي حامل اللقب ووصيف بطل العالم للفوز 1-صفر على فولاذ خوزستان الإيراني، ليتأهل لمواجهة الدحيل القطري في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الخميس.

وكان الدحيل فاز على الشباب السعودي 2-1 في وقت سابق اليوم بفضل ثنائية الكيني مايكل أولونجا، ليتأهل لأول مرة في تاريخه للدور قبل النهائي.

وسيقام الدور قبل النهائي يوم الأحد على أن يتأهل الفائز لمواجهة أوراوا رد دياموندز الياباني، في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل نيسان والسادس من مايو أيار.