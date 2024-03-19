موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في أمريكا

أزيح الستار عن موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، خلال الجولة التحضيرية للفريقين، التي تقام استعدادًا للموسم المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيلتقي الريال مع برشلونة في كلاسيكو ودي قبل بداية الموسم للعام الثالث على التوالي، في أمريكا ببطولة "جولة أبطال كرة القدم".