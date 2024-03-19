موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في أمريكا
أزيح الستار عن موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، خلال الجولة التحضيرية للفريقين، التي تقام استعدادًا للموسم المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.
وسيلتقي الريال مع برشلونة في كلاسيكو ودي قبل بداية الموسم للعام الثالث على التوالي، في أمريكا ببطولة "جولة أبطال كرة القدم".
ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، سيقام الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 3 أغسطس المقبل، على ملعب ميتلايف ستاديوم بنيو جيرسي.
ومن المقرر أن يقام كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الليغا يوم 21 من شهر أبريل المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو.
مباراة الأسبوع 32 من الليغا ستكون الصدام الثالث بين الكبيرين لهذا الموسم.
وانتهى لقاء الدور الأول من الدوري بفوز ريال مدريد 2-1.
كما سيواجه ريال مدريد ميلان وبرشلونة وتشيلسي في جولته التحضيرية الصيفية في أمريكا قبل انطلاق الموسم المقبل.
وفيما يلي جدول البطولة كاملا: