أودي تخطط للاستحواذ على فريق ساوبر لفورمولا 1 بالكامل

وسيتنحى أوليفر هوفمان عن منصبه في مجلس إدارة أودي ليتولى المسؤولية الكاملة عن برنامج فورمولا 1، بينما يدير ​أندرياس سيدل الفريق الذي يتخذ من سويسرا مقرا له.

وسيتولى جيرونت دولنر الرئيس التنفيذي لأودي مسؤولية قسم التطوير الفني خلفا لهوفمان، إلى جانب مهامه الحالية.

وقالت أودي إن المجلسين الإشرافيين في فولكس فاجن وأدوي صوتا لصالح الاستحواذ الكامل على مجموعة ساوبر، بعد التوصل لاتفاق مع شركة إيسليرو للاستثمارات، صاحبة حصة الأغلبية.

وأعلن مصنع السيارات في يناير كانون الثاني 2023 استحواذه على حصة أقلية في ساوبر، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتصنع أودي وحدات الطاقة الخاصة بها لسباقات فورمولا 1 في نويبورج في بافاريا.

وقال مانفريد دويس، رئيس مجلس أودي الإشرافي: "دخول فورمولا 1 ليس ذروة تاريخ أودي الناجح جدا في رياضات المحركات فحسب، بل إنه تحدٍ رياضي كبير بقدر ما هو التزام مالي".

وأضاف: "من خلال مسؤوليات أوليفر هوفمان والاستحواذ على مجموعة ساوبر بالكامل، نسرع وتيرة استعداداتنا لموسم 2026".