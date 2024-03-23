رئيس برشلونة يكشف "اللعبة الخبيثة" لريال مدريد

كشف رئيس برشلونة خوان لابورتا ما أسماها بـ"اللعبة الخبيثة" من جانب ريال مدريد.

وقال لابورتا: "ريال مدريد يضغط على الحكام ويظهر في قضية نيغريرا حتى يتمكنوا بطريقة ما من الاستمرار في التشهير بأن برشلونة يحاول التأثير على الحكام، وهذه اللعبة الخبيثة لا أحبها".

وأضاف: "ما زلت أشعر بالغضب والسخط؛ لأن ما يفعله تلفزيون ريال مدريد أمر مخز، أعتقد أنه يجب على المسؤولين التدخل لأن ذلك يؤثر، يحاولون التأثير على الحكام كل أسبوع".

وأوضح رئيس برشلونة: "تخيل لو أن برشلونة هو من يهاجم الحكام بمقاطع الفيديو؟ لقاموا بإدانتنا ومعاقبتنا، إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى غش المنافسة، قلتها في لحظتها إنهم لا يتوقفون، لا يتوقفون".