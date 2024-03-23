رئيس برشلونة يكشف "اللعبة الخبيثة" لريال مدريد
كشف رئيس برشلونة خوان لابورتا ما أسماها بـ"اللعبة الخبيثة" من جانب ريال مدريد.
وقال لابورتا: "ريال مدريد يضغط على الحكام ويظهر في قضية نيغريرا حتى يتمكنوا بطريقة ما من الاستمرار في التشهير بأن برشلونة يحاول التأثير على الحكام، وهذه اللعبة الخبيثة لا أحبها".
وأضاف: "ما زلت أشعر بالغضب والسخط؛ لأن ما يفعله تلفزيون ريال مدريد أمر مخز، أعتقد أنه يجب على المسؤولين التدخل لأن ذلك يؤثر، يحاولون التأثير على الحكام كل أسبوع".
وأوضح رئيس برشلونة: "تخيل لو أن برشلونة هو من يهاجم الحكام بمقاطع الفيديو؟ لقاموا بإدانتنا ومعاقبتنا، إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى غش المنافسة، قلتها في لحظتها إنهم لا يتوقفون، لا يتوقفون".
وعن إمكانية إبرام صفقة صيفية قوية قال لابورتا في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو": لا نرى ذلك ضروريا، قد تكون هناك تعديلات بسيطة على الفريق".
وعما إذا كان يحتاج لاعبا مثل إيرلينغ هالاند ذكر رئيس برشلونة: "أنتم تخلطون بين اللاعب الإعلامي وبين اللاعب الذي يناسب الفريق".
وتابع: "سيكون هناك صفقة أو صفقتان لتحسين الفريق، لاعبون من مستوى لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، فيران توريس ورافينها الذين يقدمون أداء رائعا، وأيضا فيتور روكي الذي هو في عملية تكيف".
وأتم: لا أرى ضرورة للقيام بصفقة قد تدمّر ما نبنيه، وهو فريق متوازن، العام القادم سنعود مع غافي الذي يمنحنا الطاقة، وفرينكي دي يونغ وبيدري وهما لاعبان بمستوى عالمي".
وسئل لابورتا إن كان هناك خطر ببيع لامين يامال أو باو كوبارسي أو هيكتور فورت ورد: ": لا، على العكس، نعتمد عليهم في كل شيء، ستظل قاعدة الفريق في الموسم المقبل هي نفسها".
وأكد: "إذا حققنا أهدافنا فلن نضطر لبيع أي لاعب إلا إذا كان هناك لاعبون لا يرغبون في الاستمرار؛ لأنهم لم يشاركوا بما فيه الكفاية، أو ربما لديهم رغبة في الرحيل بسبب عروض لن نقوم بتقديمها".
وأوضح: "أعتقد أن جواو كانسيلو وجواو فيليكس سيستمران معنا، آمل ألا يعترض أتلتيكو مدريد على استمرار فيليكس معنا وأعتقد أن مانشستر سيتي لن يعترض أيضًا".
أردف لابورتا: "لدينا وكيل يعمل على هذه القضية وهو خورخي مينديز وهو يعرف نيتنا في الاستمرار مع اللاعبين، الأمر سيعتمد كثيرًا على المبالغ وما إذا كانت صفقات انتقال أو إعارة جديدة".
وبشأن أنسو فاتي المعار إلى برايتون قال لابورتا: تعرض أنسو للإصابة وقد تعافى ومر بسلسلة من التقلبات، سنرى في نهاية الموسم ما سيحدث، من حيث المبدأ عليه العودة بموجب العقد، لكننا سنرى".
وحول استمرار فرينكي دي يونغ قال لابورتا: "هو سعيد وآخر شيء يريده هو مغادرة برشلونة، أخبرني أكثر من مرة أنه سعيد هنا".
أما عن تجديد عقد اللاعب الهولندي فقال رئيس برشلونة: "لدينا هامش، نحن سعداء به وأنا لست قلقًا بشأن أي لاعب، إذا أراد لاعب ما الرحيل، فلا يمكننا أن نخالف إرادته لكنني أعتقد أن الجميع يريد البقاء".
وأكد: "نريد أن يبقى الجميع، لا نريد أن يرحل أي منهم، الفرق الفائزة يجب أن تمر بفترة من التماسك والنضج، هذا الفريق يمتلك لاعبين صغارًا جدًا ولدينا لاعبون سيستمرون لسنوات عديدة، كل هؤلاء نتحدث عنهم".
وأضاف: "علينا أن نعطي الأولوية لجعل الفريق بأكمله قويًا، هناك بعض القواعد أو المبادئ التي لا يمكنك تجاوزها لأنك لو أعطيت لاعبًا راتبًا 20 ضعفا أكثر فسيكون ذلك خطأ وسندخل في هرم سخيف".