سيغضب ليونيل.. زميل ميسي يريد الانتقال إلى ريال مدريد
عبر فيدي ريدوندو لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن رغبته في ارتدا قميص ريال مدريد الإسباني، في يوم ما.
فيدي ريدوندو هو نجل فرناندو ريدوندو، اللاعب السابق لريال مدريد، ويلعب الآن بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي إنتر ميامي.
ويبدو أن فيدي ريدوندو سيغضب ميسي كثيرًا، حيث صرح اللاعب بأنه يرغب في ارتداء قميص ريال مدريد، الغريم الأزلي لبرشلونة، والذي صنع اسم النجم الأرجنتيني.
وقال ريدوندو في تصريحات صحفية إنه يحب الدوري الإسباني وطريقة اللعب هناك.
وأوضح: "إنه الدوري الذي أحبه كثيرًا. اللعب الجيد وامتلاك الكرة. برشلونة، على سبيل المثال، لديه أسلوب مميز للغاية في اللعب".
وأضاف: "اللعب والحفاظ على الكرة والكرة أمر جميل، لكنني كنت من مشجعي ريال مدريد منذ أن كنت صغيراً".
يذكر أن لاعب خط الوسط الأرجنتيني الشاب، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، لعب في وقت سابق مع أرجنتينوس جونيورز.
وبعد تألقه مع فريقه الأرجنتيني، انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي، ويتابعه ريال مدريد الى جانب عدد من الأندية الأوروبية، وفي طليعتعها ليفربول ومانشستر يونايتد.
ولد فيديريكو ريدوندو في إسبانيا، ولعب مع منتخب الأرجنتين تحت 20 عاماً في كأس العالم الأخيرة.