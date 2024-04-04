سبب اشتباك ميسي مع مدرب مونتيري المكسيكي

دخل النجم الأرجنتيني لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي في اشتباك مع المدرب الأرجنتيني لنادي مونتيري المكسيكي فيرنانردو أورتيز بعد نهاية مباراة الفريقين الخميس ضمن مباراة الذهاب لربع نهائي كأس أندية اتحاد كونكاكاف وذلك وفق ما أورده الصحفي خوسيه أرماندو.

وفاز مونتيري المكسيكي على إنتر ميامي بهدفين لهدف واحد على ملعب الأخير، لكن نهاية المباراة شهدت سجالا عنيفا بين النجم الأرجنتيني، قائد إنتر ميامي ومواطنه فيرناندو أورتيز بسبب التصريحات التي أدلى بها مدرب مونتيري قبل المباراة.

وكان أورتيز هاجم مواطنه ميسي بطريقة غير مباشرة مؤكدا قبل مباراة الفريقين أن بطل العالم 2022 يلقى حظوة خاصة ومساعدة من الحكام.

وقبل مباراة الفريقين في فلوريدا، أكد المدرب الأرجنتيني أن ليونيل ميسي يحظى بمعاملة خاصة من قبل الحكام، وهو ما اعتبره الكثير من الملاحظين أمرا غريبا خصوصا أن ميسي يحظى بمكانة خاصة في بلاده وقلما هاجمه أحد في الأرجنتين لا سيما بعد أن حقق مع منتخب التانغو لقب كأس العالم 2022 في قطر، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1986.

وقال أورتيز: "أتمنى أن يفهم اللاعبون أن ميسي مجرد لاعب منافس، ثم يأتي بعد ذلك الحكام، والسياق العام المحيط بالمباراة، وبعض الأشخاص، وكل ما يحيط بميسي يمكن أن يؤدي إلى قرارات رياضية، وغير رياضية. لا أعرف إذا كان ذلك مؤثراً، ولكن ما يمكن تأكيده أن الأمر غير مرتبط بفريقي مونتيري فقط، ونحن نعرف ذلك".

ويلتقي مونتيري المكسيكي وإنتر ميامي الأمريكي في 11 أبريل الجاري في مباراة الإياب الحاسمة من أجل بلوغ الدور نصف النهائي لرابطة أبطال كونكاكاف.