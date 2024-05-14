المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات تطالب تونس بالإفراج عن مسؤولين معتقلين

دعت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، الذي تم إيداعه السجن الاحتياطي للاشتباه في ضلوعه في حادثة حجب العلم التونسي خلال بطولة تونس للسباحة للماسترز التي أقيمت الأسبوع الماضي في المسبح الأولمبي برادس، جنوب العاصمة تونس.

وأعربت "وادا" عن عميق قلقها إزاء توقيف المسؤولين الرياضيين، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على الإعلان عن اتخاذ عقوبات صارمة في حق تونس أبرزها منع تونس من تنظيم أية تظاهرات رياضية رسمية، فضلا عن منع رفع العلم التونسي في البطولات الرياضية ومراسم التتويج وخلال الألعاب الأولمبية والبارلمبية.