ترتيب الدوري الإيطالي: أودينيزي يخدم إنتر ميلان بالفوز على يوفنتوس (فيديو)

ألحق أودينيزي الخسارة الثالثة بيوفنتوس الموسم الحالي في الدوري الإيطالي، بعدما تغلب عليه 1/0 اليوم الإثنين في الجولة الـ24 من الكالتشيو.

وسجل لاوتارو جيانيتي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 25 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وجمدت الخسارة رصيد يوفنتوس عند 53 نقطة من 24 مباراة وبات يتأخر بـ7 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر الذي لعب مباراة أقل.