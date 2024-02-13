ترتيب الدوري الإيطالي: أودينيزي يخدم إنتر ميلان بالفوز على يوفنتوس (فيديو)
يوفنتوس خسر 3 مرات وتعادل 5 وحقق الفوز 16 مرة في 24 مباراة في الكالتشيو.
ألحق أودينيزي الخسارة الثالثة بيوفنتوس الموسم الحالي في الدوري الإيطالي، بعدما تغلب عليه 1/0 اليوم الإثنين في الجولة الـ24 من الكالتشيو.
وسجل لاوتارو جيانيتي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 25 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وجمدت الخسارة رصيد يوفنتوس عند 53 نقطة من 24 مباراة وبات يتأخر بـ7 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر الذي لعب مباراة أقل.
وخسر يوفنتوس 3 مرات وتعادل 5 مرات وحقق الفوز 16 مرة في 24 مباراة في الدوري الإيطالي.
ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 24 مباراة.
في حين رفع الفوز رصيد أودينيزي إلى 22 نقطة من 24 مباراة في المركز الـ15.
وهذا أول فوز لأودينيزي على يوفنتوس منذ فوزه 2/1 في يوليو 2020، ومنذ ذلك الحين تواجها 7 مرات، فاز يوفنتوس 5 مرات، وتعادلا مرة، وفاز أودينيزي مرة.