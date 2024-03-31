أمنية كلوب الغريبة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال (فيديو)

كشف الألماني يورغن كلوب عن أمنيته لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في قمة مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل الفريقان سلبيا على ملعب الاتحاد؛ وهذه النتيجة التي تعني بقاء ليفربول في الصدارة برصيد 67 نقطة متفوقا بنقطتين عن آرسنال وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي.

وبعد فوز ليفربول على برايتون 2/1 سئل كلوب عن النتيجة التي يتمناها لمباراة مانشستر سيتي وليفربول، فقال ضاحكا: "خسارة الفريقين".