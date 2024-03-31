أمنية كلوب الغريبة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال (فيديو)
كشف الألماني يورغن كلوب عن أمنيته لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في قمة مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعادل الفريقان سلبيا على ملعب الاتحاد؛ وهذه النتيجة التي تعني بقاء ليفربول في الصدارة برصيد 67 نقطة متفوقا بنقطتين عن آرسنال وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي.
وبعد فوز ليفربول على برايتون 2/1 سئل كلوب عن النتيجة التي يتمناها لمباراة مانشستر سيتي وليفربول، فقال ضاحكا: "خسارة الفريقين".
ويحلم كلوب بقيادة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في آخر موسم له مع الريدز حيث سيغادر بنهاية الموسم الحالي.
وخلال 29 مباراة في الدوري الإنجليزي فاز ليفربول 20 مرة وتعادل سبع مرات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 67 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.
ونال ليفربول الموسم الحالي لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وما زال ينافس على لقب الدوري الأوروبي وسيلاقي أتلانتا في ربع النهائي.
وسيلعب ليفربول مع شيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي قبل أن يستضيف أتلانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.