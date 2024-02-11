توخيل ينتقد مشاركة لاعبه المعار إلى ليفركوزن أمام بايرن ميونخ
أعرب توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، عن غضبه بعد أن سجل يوسيب ستانيسيتش، لاعب الفريق والمعار إلى باير ليفركوزن، هدفًا في مرمى الفريق البافاري، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت.
وتغلب باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني، على بايرن ميونيخ حامل اللقب 3-صفر، ليبتعد بفارق خمس نقاط في صدارة الترتيب ويفرض سيطرته بقوة على سباق اللقب.
وضمنت أهداف يوسيب ستانيشيتش وأليخاندرو جريمالدو جيريمي فريمبونغ النقاط الثلاث لليفركوزن، الذي لم يسبق له الفوز بالدوري الألماني، وعززت مسيرته الخالية من الهزائم في المسابقات كافة هذا الموسم إلى 31 مباراة متتالية.
أما بايرن، الذي يطارد لقبه 12 على التوالي في الدوري، فلم يظهر على الإطلاق وسدد مرة واحدة فقط على المرمى خلال 90 دقيقة.
اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا معار لمدة موسم من بايرن، الذي انضم إليه كلاعب شاب في عام 2017.
في حين أنه لا يُسمح للاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز المعارين باللعب ضد أنديتهم الأم، فإن هذه القاعدة لا تنطبق في الدوري الألماني.
وقال توخيل، عقب مواجهة الفريقين: "في إنجلترا، هناك قاعدة لطيفة، عندما تقوم بإعارة لاعب، لا يمكنه اللعب ضدك، بالنسبة لي هذا أكثر منطقية. القاعدة للأسف غير موجودة في ألمانيا".
وعن المباراة، أشار: "لقد بدأنا بشكل جيد ولكن بعد ذلك بدأت الأخطاء تحدث.
"لم نكن قادرين على صناعة أي فرص، حتى في وقت متأخر من المباراة حين كان لدينا خمسة أو ستة لاعبين في الهجوم. ليس لدي تفسير لعدم توغل هاري كين أكثر في المباراة".
وشارك ستانيسيتش في 41 مباراة مع بايرن ميونخ وفاز بالدوري الألماني 3 مرات مع النادي.
ورفض اللاعب الكرواتي الدولي الاحتفال أمس بعد تسجيله الهدف الافتتاحي في المباراة ضد بايرن.
ورفع فريق المدرب تشابي ألونسو، رصيده إلى 55 نقطة مع توقف رصيد بايرن عند 50 نقطة في المركز الثاني.