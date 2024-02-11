توخيل ينتقد مشاركة لاعبه المعار إلى ليفركوزن أمام بايرن ميونخ

أعرب توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، عن غضبه بعد أن سجل يوسيب ستانيسيتش، لاعب الفريق والمعار إلى باير ليفركوزن، هدفًا في مرمى الفريق البافاري، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت.

وتغلب باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني، على بايرن ميونيخ حامل اللقب 3-صفر، ليبتعد بفارق خمس نقاط في صدارة الترتيب ويفرض سيطرته بقوة على سباق اللقب.

وضمنت أهداف يوسيب ستانيشيتش وأليخاندرو جريمالدو جيريمي فريمبونغ النقاط الثلاث لليفركوزن، الذي لم يسبق له الفوز بالدوري الألماني، وعززت مسيرته الخالية من الهزائم في المسابقات كافة هذا الموسم إلى 31 مباراة متتالية.

أما بايرن، الذي يطارد لقبه 12 على التوالي في الدوري، فلم يظهر على الإطلاق وسدد مرة واحدة فقط على المرمى خلال 90 دقيقة.