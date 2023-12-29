غوارديولا: هذا ما سأعتمد عليه في صراع صدارة الدوري الإنجليزي
قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه على مستوى التحدي في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل الخبرة الكبيرة التي اكتسبها بالفوز بالألقاب في المواسم السابقة رغم البداية غير الموفقة.
ويحتل سيتي، الساعي لتحقيق إنجاز مسبوق بالتتويج باللقب للمرة الرابعة على التوالي، المركز الرابع في الترتيب وتتبقى له مباراة مؤجلة بعد تحقيق انتصارين فقط في آخر سبع مباريات، ويبتعد بفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر.
ولم يتمكن فريق غوارديولا من الحفاظ على شباكه نظيفة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، وقال المدرب الإسباني إن الفرق في النصف السفلي من جدول الترتيب قلصت الفجوة مع الأندية الكبرى هذا الموسم.
وقال غوارديولا للصحفيين: "الفرق الأقل في الترتيب تحصل على نقاط ونتائج جيدة ضد الفرق الكبرى. في المواسم القليلة الماضية لم يحدث ذلك كثيرا، لكن الأندية الكبرى تعاني للحصول على النتائج".
وأضاف: "لذلك لا تستسلم أبدا، عليك مواصلة السعي والتعامل مع مباراة تلو الأخرى، نحن معتادون على ذلك من المواسم الماضية، نحتاج فقط إلى التحلي بالهدوء وتحليل الأمر".
وتابع: "الدوري الإنجليزي الممتاز طويل، هناك الكثير من الأشياء، ومع مانشستر سيتي ستحدث الكثير من الأشياء".
ويواجه سيتي فريق شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب غدا السبت، وهو الفريق الذي خسر في ست مباريات تواجه خلالها الفريقان في الدوري الإنجليزي الممتاز.