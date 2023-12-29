غوارديولا: هذا ما سأعتمد عليه في صراع صدارة الدوري الإنجليزي

ويحتل سيتي، الساعي لتحقيق إنجاز مسبوق بالتتويج باللقب للمرة الرابعة على التوالي، المركز الرابع في الترتيب وتتبقى له مباراة مؤجلة بعد تحقيق انتصارين فقط في آخر سبع مباريات، ويبتعد بفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر.

ولم يتمكن فريق غوارديولا من الحفاظ على شباكه نظيفة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، وقال المدرب الإسباني إن الفرق في النصف السفلي من جدول الترتيب قلصت الفجوة مع الأندية الكبرى هذا الموسم.

وقال غوارديولا للصحفيين: "الفرق الأقل في الترتيب تحصل على نقاط ونتائج جيدة ضد الفرق الكبرى. في المواسم القليلة الماضية لم يحدث ذلك كثيرا، لكن الأندية الكبرى تعاني للحصول على النتائج".