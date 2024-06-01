نهائي مثير تزعّمه بونو.. الهلال يحرز كأس الملك ويحقق الثلاثية التاريخية
أحرز الهلال السعودي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023 ـ 2024 عقب فوزه على النصر بركلات الترجيح (5 ـ 4 ) إثر نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، ليتوج باللقب للمرة 11 في تاريخه والثانية على التوالي.
وأضاف الهلال لقب كأس الملك إلى لقب الدوري وكأس السوبر في الموسم الحالي، ليحرز الثلاثية التاريخية تحت قيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس وفي مواجهة مثيرة تألق خلالها حارسه ياسين بونو بشكل لافت.
ونجح خط هجوم الهلال، المنتشي بتتويجه بالدوري وتسجيله 102 أهداف كأعلى حصيلة تهديفية في المسابقة، في إحداث المنعرج الأول في المباراة بشكل مبكر عندما تمكن هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش من إحراز هدف التقدم للهلال بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من مالكوم.
وتواصلت السطيرة بشكل متواتر، لكن مع أفضلية طفيفة للنصر الذي كرر محاولاته الهجومية باتجاه مرمى الحارس المغربي ياسين بونو الذي تألق أمام البرتغالي رونالدو في 3 مناسبات على الأقل ليبقي فريقه متقدما (1 ـ 0).
وفي الدقيقة 88 أدرك أيمن يحيى سالم هدف التعادل للنصر بضربة رأس رائعة سكنت شباك الحارس ياسين بونو الذي تألق قبل ذلك في إنقاذ مرماه من فرص محققة.
واستمر التعادل خلال الوقتين الإضافيين ليقع الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي تواصلت معها الإثارة والتشويق في السلسلة الرئيسية (4 ـ 4) بعدما أهدر كل من البرتغالي روبن نيفيس من الهلال وتيليس من النصر.
وكان النصر قريبا من التتويج باللقب غير أن المتألق ياسين بونو تصدى لركلة ترجيح علي الحسن، قبل أن يواصل تألقه ويؤكد جدارته بأن يكون بطل النهائي عندما تصدى لركلة الترجيح الأخيرة التي سددها للنصر مشاري النمر، ليقود الهلال إلى إحراز لقب كأس الملك في موسم تاريخي للنادي فيما خرج النصر بقيادة كريستيانو رونالدو خالي الوفاض من كل المسابقات المحلية.