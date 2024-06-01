نهائي مثير تزعّمه بونو.. الهلال يحرز كأس الملك ويحقق الثلاثية التاريخية

أحرز الهلال السعودي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023 ـ 2024 عقب فوزه على النصر بركلات الترجيح (5 ـ 4 ) إثر نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، ليتوج باللقب للمرة 11 في تاريخه والثانية على التوالي.

وأضاف الهلال لقب كأس الملك إلى لقب الدوري وكأس السوبر في الموسم الحالي، ليحرز الثلاثية التاريخية تحت قيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس وفي مواجهة مثيرة تألق خلالها حارسه ياسين بونو بشكل لافت.

ونجح خط هجوم الهلال، المنتشي بتتويجه بالدوري وتسجيله 102 أهداف كأعلى حصيلة تهديفية في المسابقة، في إحداث المنعرج الأول في المباراة بشكل مبكر عندما تمكن هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش من إحراز هدف التقدم للهلال بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من مالكوم.