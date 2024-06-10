توخيل يرفض عرضا لتدريب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية، أن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ السابق، رفض عرضًا لتولي تدريب مانشستر يونايتد، مفضلاً الحصول على قسط من الراحة خلال صيف 2024.

وكان توخيل أعلن في الـ21 من فبراير 2024، رحيله عن بايرن ميونخ بنهاية موسم 2023- 2024، بعد أن قاده في 71 مباراة في الدوري الألماني حقق خلالها الفوز في 37 مواجهة، وخسر 8 وتعادل، في 16 مناسبة.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن توخيل غير مهتم بتدريب "الشياطين الحمر" في الوقت الحالي، ويفضل التركيز على قضاء بعض الوقت مع عائلته وإعادة شحن طاقاته.