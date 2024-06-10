توخيل يرفض عرضا لتدريب مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية، أن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ السابق، رفض عرضًا لتولي تدريب مانشستر يونايتد، مفضلاً الحصول على قسط من الراحة خلال صيف 2024.
وكان توخيل أعلن في الـ21 من فبراير 2024، رحيله عن بايرن ميونخ بنهاية موسم 2023- 2024، بعد أن قاده في 71 مباراة في الدوري الألماني حقق خلالها الفوز في 37 مواجهة، وخسر 8 وتعادل، في 16 مناسبة.
وقال فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن توخيل غير مهتم بتدريب "الشياطين الحمر" في الوقت الحالي، ويفضل التركيز على قضاء بعض الوقت مع عائلته وإعادة شحن طاقاته.
ويأتي ذلك القرار بعد محادثات بين توخيل وإدارة مانشستر يونايتد في الأسابيع الماضية، حيث كان أحد المرشحين الرئيسين لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفًا لإريك تين هاغ، الذي لا تزال أنباء استمراره في منصبه غير مؤكدة.
ويملك توخيل خبرة سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث درب تشيلسي لمدة عامين ونصف العام، وحقق خلالها العديد من الإنجازات، بما في ذلك لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.
بينما تولى تين هاغ تدريب مانشستر يونايتد في يوليو 2022، ووقع عقدًا حتى 30 يونيو 2025، خلال هذه الفترة، خاض 114 مباراة، حقق خلالها 68 انتصارًا و15 تعادلًا و31 هزيمة.
وإلى جانب ذلك، نجح تين هاغ في الفوز بلقبين مع مانشستر يونايتد، هما كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي.