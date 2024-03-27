"مظلوم".. كشف سر اشتباك فينيسيوس مع موراتا (فيديو)

لكن البرازيل تمكنت من إدراك التعادل مجددا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعدما تعرض جالينو للعرقلة داخل منطقة الجزاء، لينجح باكيتا في التسجيل بهدوء من علامة الجزاء، ليحتفل مع بقية الجلوس على مقاعد البدلاء في فريقه كما لو أنها مباراة رسمية.

وبعد المباراة نشبت مشادة كبيرة للغاية بين فينسيوس جونيور من طرف وموراتا ولويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا من طرف آخر، ما جعل مهاجم ريال مدريد محط انتقادات.

ووجهت أسهم الانتقادات تجاه فينيسيوس بافتعال المشاكل حتى في المباريات الودية، خاصة أنه تورط في شجار مع إيمريك لابورت مدافع إسبانيا في المباراة.

لكن وحسب تقارير إسبانية، فإن موراتا كان يوجه بعض الانتقادات إلى جماهير سانتياغو برنابيو بسبب هتافهم ضده خلال المباراة، وهو ما رفضه فينيسيوس الذي تدخل لمنع موراتا من انتقاد جمهور ملعب سانتياغو برنابيو معقل ناديه ريال مدريد.

وتحمل جماهير برنابيو بعض الضغينة تجاه موراتا الذي ارتدى قميص النادي ثم انتقل بعد ذلك إلى أتلتيكو مدريد غريم العاصمة.

ووجه دي لافوينتي انتقادات إلى الجماهير الإسبانية بسبب صيحات الاستهجان ضد موراتا، واصفا الأمر بـ"العار".