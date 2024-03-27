"مظلوم".. كشف سر اشتباك فينيسيوس مع موراتا (فيديو)
كشفت تقارير صحفية إسبانية، سر الاشتباك الذي حدث بين فينيسيوس جونيور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد، مع موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد في نهاية مباراة إسبانيا والبرازيل الودية، التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو.
وسجل لوكاس باكيتا من ركلة جزاء قرب النهاية لينتزع منتخب البرازيل لكرة القدم التعادل 3-3 مع نظيره الإسباني.
وسيطرت إسبانيا صاحبة الأرض على مجريات اللقاء مبكرا، وافتتحت التسجيل عن طريق رودري من ركلة جزاء تحصل عليها جمال بعد عرقلته من جواو غوميس.
وأضاف داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 36 بعدما راوغ لاعبين اثنين من البرازيل، قبل أن يسدد في الزاوية العليا.
لكن رودريغو قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بعد خطأ من الحارس أوناي سيمون.
وشارك الصاعد إندريك من مقاعد البدلاء ليدرك التعادل بعد ركلة ركنية، عقب أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.
وزاد الاحتقان بين لاعبي الفريقين بعدما تدخل إندريك بقوة على مارك كوكوريا، ليطالب الإسبان بكارت أحمر مباشر للاعب البرازيل.
لكن رودري أعاد إسبانيا إلى المقدمة مرة أخرى من ركلة جزاء في الدقيقة 86. واحتسب الحكم البرتغالي أنطونيو نوبري الركلة بعد تدخل من لوكاس بيرالدو على داني كارفخال.
لكن البرازيل تمكنت من إدراك التعادل مجددا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعدما تعرض جالينو للعرقلة داخل منطقة الجزاء، لينجح باكيتا في التسجيل بهدوء من علامة الجزاء، ليحتفل مع بقية الجلوس على مقاعد البدلاء في فريقه كما لو أنها مباراة رسمية.
وبعد المباراة نشبت مشادة كبيرة للغاية بين فينسيوس جونيور من طرف وموراتا ولويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا من طرف آخر، ما جعل مهاجم ريال مدريد محط انتقادات.
ووجهت أسهم الانتقادات تجاه فينيسيوس بافتعال المشاكل حتى في المباريات الودية، خاصة أنه تورط في شجار مع إيمريك لابورت مدافع إسبانيا في المباراة.
لكن وحسب تقارير إسبانية، فإن موراتا كان يوجه بعض الانتقادات إلى جماهير سانتياغو برنابيو بسبب هتافهم ضده خلال المباراة، وهو ما رفضه فينيسيوس الذي تدخل لمنع موراتا من انتقاد جمهور ملعب سانتياغو برنابيو معقل ناديه ريال مدريد.
وتحمل جماهير برنابيو بعض الضغينة تجاه موراتا الذي ارتدى قميص النادي ثم انتقل بعد ذلك إلى أتلتيكو مدريد غريم العاصمة.
ووجه دي لافوينتي انتقادات إلى الجماهير الإسبانية بسبب صيحات الاستهجان ضد موراتا، واصفا الأمر بـ"العار".