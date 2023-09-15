رسميا.. تحديد موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد
كشفت رابطة الدوري الإسباني موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولة الـ11 من الليغا.
وأكدت الرابطة إقامة مباراة الكلاسيكو، يوم السبت 28 أكتوبر المقبل، الساعة 16:15 عصرا بتوقيت إسبانيا.
ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة على ملعب لويس كومبانيوس الأولمبي، الذي يستضيف الكلاسيكو لأول مرة في التاريخ.
واستهل برشلونة حملة الدفاع في لقب الدوري الإسباني بالتعادل مع خيتافي قبل أن يحقق الفوز 3 مرات ليحصد 10 نقاط.
أما ريال مدريد فحقق العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بالفوز في أول 4 جولات.
ويستضيف ملعب لويس كومبانيوس الأولمبي مباريات برشلونة حتى أواخر 2024، لحين الانتهاء من أعمال التجديد والبناء في الملعب القديم، كامب نو.
وقبل الكلاسيكو سيلعب ريال مدريد مع ريال سوسيداد ويونيون برلين وأتلتيكو مدريد ولاس بالماس وجيرونا ونابولي وأوساسونا وسبورتينغ براغا.
في حين يلعب برشلونة مع ريال بيتيس ورويال أنتويرب وسيلتا فيغو وريال مايوركا وإشبيلية وبورتو وغرناطة وأتلتيك بلباو وشاختار دونيتسك.