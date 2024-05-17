الهلال يستفز النصر قبل ديربي الرياض بغرزة علم البليهي (صورة)
أشعل نادي الهلال أجواء مباراة ديربي العاصمة السعودية الرياض ضد النصر، مساء اليوم الجمعة.
ويحل الهلال ضيفًا على النصر، مساء اليوم الجمعة، على ملعب (الأول بارك) بالعاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة 32 لدوري روشن السعودي.
وحسم الهلال لقب دوري روشن السعودي قبل آخر 3 جولات من عمر البطولة هذا الموسم.
ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي بموقع X صورة بعنوان: "يوم عنوانه بطل السوبر والدوري".
ووضع الهلال في الصورة اللقطة الأشهر في تاريخ الديربي والتي يظهر فيها على شاشة ملعب (الأول بارك) معقل النصر صورة لعلم حمله علي البليهي نجم الهلال.
وحمل علي البليهي علمًا ضخمًا في وقت سابق للهلال على ملعب (الأول بارك) عقب الفوز على النصر في عقر داره بنتيجة 2-1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2021.
وتركت لقطة علي البليهي ردود فعل واسعة وقتها واعتبرها البعض استفزازية لجماهير النصر بعدما قام لاعب الهلال بوضع علم ناديه في ملعب النصر، وعلق البليهي وقتها: "الأرضي أرضي والزمان زماني".
وانتشرت هذه اللقطة سريعًا فيما تم وصفه بـ(غرزة العلم) وهو الأمر الذي جعل جماهير الهلال تتغنى بها لفترة طويلة.
وجاءت الصورة التي نشرها الهلال عبر حساباته الرسمية لتشعل أجواء الديربي رغم أنه لن يؤثر على حسابات التتويج، بعدما حسم الفريق الأزرق لقب الدوري هذا الموسم.