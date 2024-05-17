الهلال يستفز النصر قبل ديربي الرياض بغرزة علم البليهي (صورة)

أشعل نادي الهلال أجواء مباراة ديربي العاصمة السعودية الرياض ضد النصر، مساء اليوم الجمعة.

ويحل الهلال ضيفًا على النصر، مساء اليوم الجمعة، على ملعب (الأول بارك) بالعاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة 32 لدوري روشن السعودي.

وحسم الهلال لقب دوري روشن السعودي قبل آخر 3 جولات من عمر البطولة هذا الموسم.