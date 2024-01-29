جدل بسبب تفاوض الأهلي مع أبوجبل قبل مباراة حاسمة لمنتخب مصر
حمل العديد من الإعلاميين الرياضيين خسارة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح ووداع بطولة أمم أفريقيا 2023 بأسوأ أداء ونتيجة، إلى مفاوضات الأهلي مع محمد أبوجبل، حارس فريق البنك الأهلي والذي تردد أنه أعير للفريق الأحمر، والذي لم يعلن الصفقة بشكل رسمي حتى الآن.
وخسرت مصر أمام الكونغو الديمقراطية (7-8) بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1).
ولم يقدم أبوجبل المنتظر منه، حيث لم يتصدَ لأي ركلة ترجيح، وأضاع الركلة التي تصدى لتنفيذها، ما فتح باب الانتقادات في وجهه.
ميدو
وشن أحمد حسام "ميدو"، مهاجم منتخب مصر الأسبق والإعلامي الرياضي الحالي، هجوما شديدا على النادي الأهلي؛ بسبب تفاوضه مع أبوجبل، قبل ساعات من خوض لقاء الكونغو، في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.
وقال ميدو عبر حسابه على منصة "إكس": "منظومة كرة القدم في مصر فاسدة، ولا نستحق أفضل مما حدث. سياسة كبش الفداء لن تصلح أي شيء. مصر تحتاج ثورة كروية".
وأضاف: "كيف يستعد أبوجبل لمباراة مصيرية وهو في مفاوضات على عقده الجديد ليلة المباراة؟.. كيف يعلن رئيس البنك الأهلي إتمام الصفقة قبل مباراة مصيرية للمنتخب بـ 5 ساعات؟ ما حدث في موضوع انتقال أبو جبل للنادي الأهلي فضيحة بكل المقاييس".
وتابع: "لا يوجد أي احترام لمنتخب مصر. فيتوريا وجهازه واتحاد الكرة لم يكونوا على علم بأن أبو جبل كان يتفاوض على عقده مع النادي الأهلي خلال الـ 48 ساعة الماضية. مهزلة جديدة في تاريخ الكرة المصرية".
كما انتقد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، توقيت الإعلان عن خبر تعاقد الأهلي مع أبوجبل قبل مواجهة الكونغو المصيرية، قائلا عبر برنامجه: "أبوجبل كان بعيدًا عن تركيزه في ضربات الجزاء خلال مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية، والجميع يتساءل هو ترك المنتخب ويتفاوض مع الأهلي؟ وكان يجب على مسؤولي القلعة الحمراء التأني وعدم الإعلان عن الصفقة".
وأضاف: "النادي الأهلي بدأ منذ 3 أيام التفاوض مع 3 حراس مرمى وهم محمد بسام، محمد أبوجبل، علي لطفي، حدث اختلاف بين مسؤولي الأهلي ونادي سيراميكا بشأن صفقة بسام، بعدها بدأت إدارة الأهلي في التفاوض مع نادي زد بشأن علي لطفي، وكان هناك قبول من إدارة زد، وبعدها تم الحديث مع نادي البنك الأهلي بشأن محمد أبوجبل".
وتابع: "أبوجبل، كان الاختيار الأول عند السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لذلك اتخذ الأهلي قراره منذ أيام بالتعاقد معه، وعدم الإعلان عن الصفقة إلا بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكن الخبر تم تسريبه من بعض الموظفين، في توقيت صعب، كنت أتمنى أن يتم الإعلان عن الخبر بعد مباراة الكونغو الديمقراطية".
من جانبه، تساءل الإعلامي الرياضي إسلام صادق عن المتسبب في هزيمة منتخب مصر وخروجه من البطولة، منتقدا اتحاد الكرة واختيارات فيتوريا.
وقال صادق عن أزمة أبوجبل، عبر حسابه على "فيسبوك": " من المسؤول عن تحويل معسكر المنتخب ليكون مكانا لتفاوض اللاعبين مع الأندية وتوقيع عمر كمال للأهلي قبل السفر لبطولة أمم أفريقيا ومحمد أبوجبل قبل مواجهة الكونغو، إدارة كرة القدم ليست بالقوة ولا بالنجومية.. ليس كل من كان نجما يجيد الإدارة، لا أقصد حازم إمام أو محمد بركات، لكن المرحلة الحالية تحتاج أصحاب خبرات كبيرة في إلادارة الرياضية دون مجاملة".
وقال كريم ذكري، لاعب الزمالك الأسبق، عن أزمة أبوجبل: "يُلام من صرح بخبر ضم اللاعب للأهلي، وفي جميع الأحوال هو خبر يضر قبل مباراة مصيرية لمنتخب مصر، ولاعب الكرة بشر وليس مجرد آلة وأكيد يتأثر حتى لو لم يظهر في الملعب، فلماذا تثار مثل هذه الأمور داخل المعسكر".
ووجه أسامة حسن، لاعب الزمالك الأسبق، سهام نقده ضد أبوجبل، قائلا: "كيف يكون عندي مباراة مصيرية ويتم إعلان ضم لاعب لنادي في الدوري، مهما تكون قوتك وخبرتك ومكانتك أنت حارس مرمى فجزء من الثانية سرحان تخلص على المنتخب".