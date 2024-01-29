جدل بسبب تفاوض الأهلي مع أبوجبل قبل مباراة حاسمة لمنتخب مصر

ميدو

وشن أحمد حسام "ميدو"، مهاجم منتخب مصر الأسبق والإعلامي الرياضي الحالي، هجوما شديدا على النادي الأهلي؛ بسبب تفاوضه مع أبوجبل، قبل ساعات من خوض لقاء الكونغو، في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال ميدو عبر حسابه على منصة "إكس": "منظومة كرة القدم في مصر فاسدة، ولا نستحق أفضل مما حدث. سياسة كبش الفداء لن تصلح أي شيء. مصر تحتاج ثورة كروية".

وأضاف: "كيف يستعد أبوجبل لمباراة مصيرية وهو في مفاوضات على عقده الجديد ليلة المباراة؟.. كيف يعلن رئيس البنك الأهلي إتمام الصفقة قبل مباراة مصيرية للمنتخب بـ 5 ساعات؟ ما حدث في موضوع انتقال أبو جبل للنادي الأهلي فضيحة بكل المقاييس".

وتابع: "لا يوجد أي احترام لمنتخب مصر. فيتوريا وجهازه واتحاد الكرة لم يكونوا على علم بأن أبو جبل كان يتفاوض على عقده مع النادي الأهلي خلال الـ 48 ساعة الماضية. مهزلة جديدة في تاريخ الكرة المصرية".