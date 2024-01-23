المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس آسيا

مع اقتراب نهاية دور المجموعات، بدأ متابعو بطولة كأس آسيا 2023 يتساءلون عن المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16.

وتتكون كأس آسيا من 6 مجموعات يتنافس فيها 24 منتخبًا على 16 مقعدا في الدور الثاني، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويصعد أيضًا أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث.

ونجح منتخب فلسطين في بلوغ دور الـ16 لكآس آسيا لأول مرة في تاريخه بعد فوز كبير، اليوم الثلاثاء، بنتيجة (3-0) على هونغ كونغ في المجموعة الثالثة، ليرافق الإمارات التي خسرت 2-1 من إيران متصدرة المجموعة.

وضمن منتخب فلسطين التأهل ضمن أفضل أربع منتخبات حلت في المركز الثالث، وله أربع نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن الإمارات. بينما تصدرت إيران المجموعة ولها تسع نقاط.

ولم يسبق لمنتخب فلسطين تخطي دور المجموعات في مشاركتين سابقتين له في البطولة.