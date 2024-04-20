السلاح الأبرز للترجي في مواجهة صن داونز

يضع الترجي التونسي خبرته القارية وتمرسه بدوري أبطال أفريقيا في الميزان، عندما يدخل مباراة ذهاب دور نصف النهائي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، على ملعب رادس الأولمبي.

ويسعى الترجي، بطل أفريقيا أربع مرات، آخرها عام 2019، إلى استغلال "روح الفريق"، على حد وصف مدربه البرتغالي ميغيل كاردوزو؛ من أجل التأهل لنهائي المسابقة القارية بعد غيابه عن المشهد الختامي في الأعوام الخمسة الماضية.

وتأهل الترجي لنصف النهائي عقب الفوز بركلات الترجيح على أسيك أبيدجان الإيفواري (4 ـ 2) في أعقاب نهاية مواجهتي الذهاب والإياب لربع النهائي من دون أهداف، ليلاقي صن داونز المتوج بدوري الأبطال في 2016 وصاحب لقب النسخة الأولى من دوري "السوبر ليغ" الأفريقي.