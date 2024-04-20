السلاح الأبرز للترجي في مواجهة صن داونز
يضع الترجي التونسي خبرته القارية وتمرسه بدوري أبطال أفريقيا في الميزان، عندما يدخل مباراة ذهاب دور نصف النهائي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، على ملعب رادس الأولمبي.
ويسعى الترجي، بطل أفريقيا أربع مرات، آخرها عام 2019، إلى استغلال "روح الفريق"، على حد وصف مدربه البرتغالي ميغيل كاردوزو؛ من أجل التأهل لنهائي المسابقة القارية بعد غيابه عن المشهد الختامي في الأعوام الخمسة الماضية.
وتأهل الترجي لنصف النهائي عقب الفوز بركلات الترجيح على أسيك أبيدجان الإيفواري (4 ـ 2) في أعقاب نهاية مواجهتي الذهاب والإياب لربع النهائي من دون أهداف، ليلاقي صن داونز المتوج بدوري الأبطال في 2016 وصاحب لقب النسخة الأولى من دوري "السوبر ليغ" الأفريقي.
ويملك الترجي، الذي شهدت نتائجه انتعاشة لافتة قاريا ومحليا منذ بداية العام 2024، أسبقية معنوية على حساب بطل جنوب أفريقيا، ذلك أنه لم يعرف طعم الخسارة منذ مباراة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دوري المجموعات خلال ديسمبر من العام الماضي، كما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مبارياته الست الأخيرة للنسخة الحالية من دوري الأبطال.
وقال مدرب الترجي ميغيل كاردوزو إن "فريقه يتعامل مع الإعداد لكل المباريات كفريق واحد، كل فرد في النادي له دور في الانتصارات ومسؤولية عند العثرات، خاصة جماهير النادي التي نعول عليها كثيرا لدعمنا مثلما فعلت ذلك طوال مشوارنا خلال النسخة الحالية، وحتى في الفترات الصعبة التي مررنا بها".
وحاول كاردوزو دغدغة مشاعر جماهير فريقه بالقول إنه لم يعد قادرا على إسماع صوته وتعليماته للاعبيه خلال وقت اللعب، لفرط قوة الأصوات التي يطلقها مشجعو الأحمر والأصفر طوال المباراة لتحفيز اللاعبين، على حد وصفه.
وقال المدرب البرتغالي، أمس الجمعة، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أتمنى أن يحالفنا النجاح ونفوز في المباراة، نعرف جيدا أن التأهل سيلعب على مواجهتي الذهاب والعودة، ولكننا سنقدم قصارى مجهوداتنا للخروج بنتيجة إيجابية، استعدينا بشكل جيد للمواجهة وجهزنا خطة لكل المستجدات التي قد تحصل أثناء اللقاء".
وأضاف: "التأهل في هذه المرحلة من البطولة يفرض علينا جميعًا أن نكون حاضرين وفي قمة التركيز، الجميع، نحن فريق كامل ومتماسك، ونعول كثيرا على روح المجموعة، هذا ما أريد أن يدركه كل عنصر داخل النادي.. هدفنا مواصلة مشوارنا رغم صعوبة المنافس".
وفي مقابل التفاؤل الذي طغى على تصريحات مدرب الترجي، شدد مدرب صن داونز، رولاني موكوينا، على صعوبة المهمة أمام فريق قوي وصلب على أرضه مثل الترجي، وفق قوله.
وأكد رولاني موكوينا أن فريقه أجرى استعدادات تليق بمقام المباراة ورهانها، ولكن المهمة لن تكون سهلة طالما أن النوادي الأربعة المتأهلة لنصف نهائي دوري الأبطال هي الأفضل داخل القارة، لذلك ستكون جميع المباريات صعبة وسيكون الحسم في بطاقة النهائي خلال مواجهة الإياب، الجمعة المقبلة، في بريتوريا، حسب تصريحه.
وسبق للترجي وصن داونز أن التقيا في ست مواجهات سابقة في دوري أبطال أفريقيا، لكنهما يلتقيان للمرة الأولى في أحد الأدوار الإقصائية التي تلي دور المجموعات.
وفي ماضي المواجهات، حقق الترجي الفوز على صن داونز في مناسبتين، مقابل فوز وحيد للأخير، وانتهت ثلاث مواجهات بالتعادل بنتيجة واحدة (0 ـ 0).