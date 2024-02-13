ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يحقق فوزا دراميا على كريستال بالاس
عاد تشيلسي إلى طريق الانتصارات بعد فوزه الصعب والدرامي 3/1 على مضيفه كريستال بالاس اليوم الإثنين في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووضع جيفرسون ليرما كريستال بالاس في المقدمة في الدقيقة 30 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وتعادل كونور كالاغر لتشيلسي في الدقيقة 47 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وعاد كونور كالاغر سجل الهدف الثاني له ولتشيلسي في الدقيقة 90+1 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
ووقع الإنجليزي إنزو فرنانديز ثالث أهداف تشيلسي في الدقيقة 90+4، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليضمن للبلوز نقاط المباراة الثلاث
ومنذ فوزه 2/1 على تشيلسي في أكتوبر 2017 لم يحقق كريستال بالاس الفوز على البلوز، حيث تواجها 14 مرة، فاز تشيلسي فيها جميعا.
وجاء فوز تشيلسي على كريستال بالاس بعد خسارته أمام ليفربول وولفرهامبتون.
ويملك تشيلسي 34 نقطة من 24 مباراة في المركز العاشر، مقابل، 24 نقطة من 24 مباراة لكريستال بالاس في المركز الـ15.
وخلال 24 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز البلوز 10 مرات، وتعادل 4 مرات، وخسر 10 مرات.
ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة ليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم يوم 25 فبراير.