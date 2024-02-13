ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يحقق فوزا دراميا على كريستال بالاس

عاد تشيلسي إلى طريق الانتصارات بعد فوزه الصعب والدرامي 3/1 على مضيفه كريستال بالاس اليوم الإثنين في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضع جيفرسون ليرما كريستال بالاس في المقدمة في الدقيقة 30 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وتعادل كونور كالاغر لتشيلسي في الدقيقة 47 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.