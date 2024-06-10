راسل: المركز الثالث بجائزة كندا الكبرى لـ"فورمولا 1" فرصة مهدرة

قاد جورج راسل، فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، لمنصة التتويج لأول مرة هذا الموسم، يوم الأحد، لكن السائق البريطاني قال إنه كان بمقدوره تحقيق نتيجة أفضل.

وانطلق راسل من المركز الأول، للمرة الأولى منذ 2022، وتصدر خلال أول 21 لفة من السباق الذي شهدت هطول أمطار قبل أن ينتزع لاندو نوريس سائق مكلارين الصدارة التي ذهبت بعدها إلى ماكس فرستابن سائق رد بول الذي مضى في طريقه للفوز بالسباق.

واستعاد راسل المركز الثاني من نوريس في اللفة 27 خلال دخول سيارة الأمان للمرة الأولى ثم فقده عندما دخل حارة الصيانة في اللفة 45 ليستعين بالإطارات الصلبة واستعادها في اللفة 49.

واستعاد نوريس تفوقه عندما فقد راسل السيطرة على سيارته وحاد عن المسار.

وأخبره توتو فولف رئيس الفريق عبر دائرة الاتصال "ركز يا جورج، ركز".