نقل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي للمستشفى بعد إصابته بنزيف في المخ

نُقل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، إلى المستشفى بشكل عاجل؛ إثر إصابته بنزيف في المخ بشكل مفاجئ ودخوله في غيبوبة.

وكان يتواجد العامري فاروق في مقر النادي لحضور اجتماع المكتب التنفيذي، وتعرض للوعكة الصحية المفاجئة، ومن المقرر أن تجرى له جراحة عاجلة خلال وقت قصير بعد إصابته بنزيف في المخ.