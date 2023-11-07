نقل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي للمستشفى بعد إصابته بنزيف في المخ
وعكة صحية مفاجئة تنقل العامري فاروق للمستشفى
نُقل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، إلى المستشفى بشكل عاجل؛ إثر إصابته بنزيف في المخ بشكل مفاجئ ودخوله في غيبوبة.
وكان يتواجد العامري فاروق في مقر النادي لحضور اجتماع المكتب التنفيذي، وتعرض للوعكة الصحية المفاجئة، ومن المقرر أن تجرى له جراحة عاجلة خلال وقت قصير بعد إصابته بنزيف في المخ.
وقال خالد، شقيق العامري فاروق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رجاء من كل مصر تدعوا لأخي الغالي، العامري فاروق؛ لدخوله في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ.. ويحتاج دعاء كل المصريين".
يشار إلى أن العامري فاروق فاز بمقعد نائب رئيس الأهلي في آخر انتخابات عقدت في 2021، ليستمر في منصبه بولاية ثانية.