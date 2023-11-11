ترتيب هدافي الدوري السعودي
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا رائعا لفريقه النصر في شباك الوحدة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في دوري روشن السعودي، ليواصل صدارة ترتيب هدافي المسابقة.
وسجل رونالدو الهدف الثالث للنصر مع الدقيقة 48 من الشوط الثاني للمباراة، بعد استغلال خطأ فادح من مدافع الوحدة الذي حاول إعادة الكرة لحارس مرماه ليستغلها النجم البرتغالي ويسجل هدفا رائعا.
ووصل رونالدو لهدفه رقم 13 في الدوري السعودي، ليتصدر جدول ترتيب هدافي البطولة، ويأتي خلفه ميتروفيتش، لاعب الهلال، برصيد 10 أهداف، ثم البرازيلي أندرسون تاليسكا، والفرنسي كريم بنزيما، نجم الاتحاد، برصيد 8 أهداف لكل منهما.
وسجل هدف النصر الأول أليكس تيليس مع الدقيقة 11، ثم أضاف عبدالإله علي العمري الهدف الثاني في الدقيقة 39.
ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، حيث خاض العالمي 12 مباراة، فاز في 9 لقاءات، وتعادل في مباراة، وخسر اثنتين.
بينما يتواجد الوحدة في المركز الـ9 برصيد 16 نقطة، حيث خاض 12 مباراة، فاز في 5 وتعادل في مباراة، وخسر 6 مواجهات.