ترتيب هدافي الدوري السعودي

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا رائعا لفريقه النصر في شباك الوحدة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في دوري روشن السعودي، ليواصل صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

وسجل رونالدو الهدف الثالث للنصر مع الدقيقة 48 من الشوط الثاني للمباراة، بعد استغلال خطأ فادح من مدافع الوحدة الذي حاول إعادة الكرة لحارس مرماه ليستغلها النجم البرتغالي ويسجل هدفا رائعا.