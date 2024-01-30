رد تشافي على تصريحات ماركيز عن خلافته

رد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على التصريحات التي صدرت على لسان المكسيكي رافائيل ماركيز، المدير الفني الحالي لفريق الرديف ببرشلونة، والتي أعلن فيها استعداده لخلافة الأول والذي أعلن رحيله عن "البلوغرانا" نهاية الموسم الحالي.

وأعلن تشافي رحيله عن منصبه بنهاية الموسم الحالي، عقب الخسارة ضد فياريال بنتيجة (5-3)، ضمن منافسات الجولة 22 من الليغا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوساسونا، غدا الأربعاء: "رافا صديقي، وربما عبر بشكل سيئ عما يدور بداخله، لكن من الواضح أنه يستعد لتدريب برشلونة يومًا ما، أنا لست الشخص الذي يقول إنه يجب عليه تدريب الفريق".