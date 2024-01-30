رد تشافي على تصريحات ماركيز عن خلافته
رد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على التصريحات التي صدرت على لسان المكسيكي رافائيل ماركيز، المدير الفني الحالي لفريق الرديف ببرشلونة، والتي أعلن فيها استعداده لخلافة الأول والذي أعلن رحيله عن "البلوغرانا" نهاية الموسم الحالي.
وأعلن تشافي رحيله عن منصبه بنهاية الموسم الحالي، عقب الخسارة ضد فياريال بنتيجة (5-3)، ضمن منافسات الجولة 22 من الليغا.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوساسونا، غدا الأربعاء: "رافا صديقي، وربما عبر بشكل سيئ عما يدور بداخله، لكن من الواضح أنه يستعد لتدريب برشلونة يومًا ما، أنا لست الشخص الذي يقول إنه يجب عليه تدريب الفريق".
وأضاف تشافي: "الآن نحن بحاجة إلى الاتحاد، أكثر من أي وقت مضى لأن هذه أوقات صعبة، أقدر دعمكم بعد إعلان يوم الأحد، ورد الفعل التقديري من غرفة الملابس ومجلس الإدارة، لكن الموسم لم ينته بعد، نريد أن نقدم أداءً جيدًا".
وتابع: "عملي كمدرب في البارسا لا يحظى بالتقدير، بعد أن أتيت في واحدة من أصعب لحظات النادي في التاريخ، منذ فترة طويلة قررت أن هذا الموسم هو موسمي الأخير كمدرب للبارسا".
ويتولى المكسيكي حالياً تدريب فريق برشلونة أثليتيك وهو الفريق الرديف للفريق الأول الذي يلعب حالياً في الدرجة الثالثة.
وشارك ماركيز، زميل تشافي السابق في 242 مباراة مع برشلونة وفاز بالدوري الإسباني في أربع مناسبات، وكان أيضاً جزءًا من الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا عامي 2006 و2009.
واصل ماركيز اللعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم في وقت لاحق من حياته المهنية، حيث اجتمع مجدداً مع زميله السابق تييري هنري قبل أن يعود في النهاية إلى وطنه حيث فاز بلقب الدوري المكسيكي.
ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، فيما يأتي أوساسونا بالمركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.