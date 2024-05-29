من نفس الجنسية.. صفقتان يحلم بهما "جلاد برشلونة"

كشف أسطورة بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق لوثار ماتيوس عن أهداف مواطنة هانزي فليك فور وصوله إلى برشلونة، مؤكدا أن المدرب الجديد للفريق الكتالوني وضع التعاقد مع لاعبين اثنين يحملان الجنسية الألمانبة على قائمة أولوياته.

وقال ماتيوس قال في تصريحات لشبكة "سكاي ألمانيا" إن تدريب فليك لبرشلونة يمثل تحدياً كبيراً له، وأضاف: "على الرغم من الصعوبات المالية التي سيواجهها فليك في نادي برشلونة، فإنه سيلتقي بأصدقاء قدامى في مشروعه الرياضي الجديد مثل مارك أندريه تير شتيغن حارس المرمى وإيلكاي غوندوغان لاعب خط الوسط الذين دربهم في منتخب المانشافت وروبيرت ليفاندوفسكي الذي أشرف عليه حين كان مدربا لبايرن ميونخ.

وسلط ماتيوس الضوء على التعاقدات المرتقبة لبرشلونة بعد قدوم هانزي فليك، إذ أكد أن الأخير يسعى ليضم معه لاعبين اثنين من ألمانيا ويتعلق الأمر وفق تصريحه بفلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن، وجمال موسيالا من بايرن ميونيخ.

وأضاف: "هناك العديد من اللاعبين الذين يود تواجدهم معه في برشلونة، لكن حسم تلك الصفقات قد يكون صعبا من الناحية الاقتصادية.