كلوب يحسم موقفه من تدريب فريق آخر في الدوري الإنجليزي
حسم يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، موقفه بشأن قيادة فريق آخر في الدوري الإنجليزي، بعدما أعلن رحيله رسميا عن قيادة "الريدز" مع نهاية الموسم الجاري.
ويخوض ليفربول آخر مباراة له في الموسم الحالي ضد وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسبق أن أعلن كلوب أنه سيغادر صفوف ليفربول، نهاية الموسم الحالي.
وقال كلوب في تصريحات نقلها الإيطالي فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" عن مستقبله: "ستكون استراحة طويلة، بالتأكيد".
وأضاف: "لقد انتهت فترة وجودي في إنجلترا؛ لأنني لن أدرب فريقًا آخر هنا، إذا تمكنت من ذلك مرة أخرى، فلن يكون الأمر قريبا".
ويغادر كلوب ليفربول بعد ما يقرب من 500 مباراة، وفاز بألقاب بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأول مع النادي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية المحترفة مرتين.
ويحتل ليفربول، البعيد عن سباق المنافسة على لقب البريميرليغ خلال الموسم الحالي، المركز الثالث برصيد 79 نقطة، بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 46 نقطة.
وابتعد "الريدز" عن المنافسة على اللقب خلال الموسم الحالي، في الأسابيع الأخيرة من المسابقة، بعد تعثره في أكثر من مباراة سواء بالتعادل أو الهزيمة، ليخرج الفريق بلقب وحيد هذا الموسم، وهو لقب كأس الرابطة الإنجليزية، على حساب تشيلسي في المباراة النهائية.