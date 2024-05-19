كلوب يحسم موقفه من تدريب فريق آخر في الدوري الإنجليزي

حسم يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، موقفه بشأن قيادة فريق آخر في الدوري الإنجليزي، بعدما أعلن رحيله رسميا عن قيادة "الريدز" مع نهاية الموسم الجاري.

ويخوض ليفربول آخر مباراة له في الموسم الحالي ضد وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق أن أعلن كلوب أنه سيغادر صفوف ليفربول، نهاية الموسم الحالي.

وقال كلوب في تصريحات نقلها الإيطالي فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" عن مستقبله: "ستكون استراحة طويلة، بالتأكيد".

وأضاف: "لقد انتهت فترة وجودي في إنجلترا؛ لأنني لن أدرب فريقًا آخر هنا، إذا تمكنت من ذلك مرة أخرى، فلن يكون الأمر قريبا".