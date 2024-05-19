طلب إعادة النزال.. فيوري يشكك في انتصار أوسيك: لقد هزمته

قال الملاكم البريطاني تايسون فيوري إن التعاطف مع أوكرانيا كان السبب وراء منح الحكام منافسه أولكسندر أوسيك فوزا بالنقاط بفارق ضئيل، في نزالهما على اللقب الموحد للوزن الثقيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في العاصمة السعودية.

ودعا الملاكم البريطاني إلى إقامة مباراة إعادة على الفور.

وبعد استمراره بقوة حتى منتصف النزال، فقد فيوري توازنه في الجولة التاسعة ولم يستعد مطلقا كامل تألقه، رغم عودته للنزال قبل انتهاء العد في هذه الجولة، بينما منح الحكام الفوز لأوسيك الذي أصبح أول بطل للوزن الثقيل بلا منازع منذ نحو 25 عاما.