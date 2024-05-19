طلب إعادة النزال.. فيوري يشكك في انتصار أوسيك: لقد هزمته
قال الملاكم البريطاني تايسون فيوري إن التعاطف مع أوكرانيا كان السبب وراء منح الحكام منافسه أولكسندر أوسيك فوزا بالنقاط بفارق ضئيل، في نزالهما على اللقب الموحد للوزن الثقيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في العاصمة السعودية.
ودعا الملاكم البريطاني إلى إقامة مباراة إعادة على الفور.
وبعد استمراره بقوة حتى منتصف النزال، فقد فيوري توازنه في الجولة التاسعة ولم يستعد مطلقا كامل تألقه، رغم عودته للنزال قبل انتهاء العد في هذه الجولة، بينما منح الحكام الفوز لأوسيك الذي أصبح أول بطل للوزن الثقيل بلا منازع منذ نحو 25 عاما.
وقال فيوري في مقابلة بعد النزال داخل الحلبة: "أعتقد أنني فزت بالمباراة. أعتقد أنه فاز في قليل من الجولات لكني فزت في أغلبها... بلاده في حالة حرب والناس يتعاطفون مع البلد الذي يخوض حربا، لكن لا تقعوا في الخطأ، لقد فزت بهذه المواجهة".
وأضاف فيوري الذي لم يُهزم من قبل: "سأعود. لدي شرط إعادة المباراة".
وقال المروج فرانك وارين في الحلبة إن إقامة نزال آخر بين فيروي وأوسيك أمر مؤكد.
وأضاف وارين: "هذا ما ينص عليه العقد. وهذا ما يريده. هذا ما يطالب به ويدعو إليه أوسيك."
وبعد نزال مثير استمر 12 جولة حقق فيه كل من الرجلين نجاحا، سيستمتع الكثير من عشاق الملاكمة بفرصة رؤيتهما يتنافسان مجددا، خاصة بعد أن نجح أوسيك في تحويل دفة المواجهة لصالحه.
وقال فيوري: "سنعود إلى عائلاتنا وسأقابله مجددا في أكتوبر. عليكم الاطمئنان، سنعود. أرى أني ربحت النزال لكني لن أجلس وأبكي وأختلق الأعذار. سنلعب مجددا في أكتوبر".
وردا على سؤال بشأن إمكانية مواجهته فيوري مجددا، جاء رد أوسيك واضحا.
وقال الملاكم الأوكراني (37 عاما): "نعم. بالطبع".